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Після падіння Путіна РПЦ чекає період випробувань і страждань, - архиєпископ Євстратій (Зоря)
8 червня 2017, 13:30 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) вважає, що в Росії Церква служить інтересам влади і тому після краху режиму Путіна РПЦ чекають непрості часи.
Про це єрарх заявив під час веб-конференції на Главреді.
«Сто років тому це обернулося для Російської Церкви жахливою катастрофою: коли впала монархія, нова влада розпочала гоніння і поставила за мету знищення Церкви.
Припускаю, що після падіння путінської автократії, можливо, і не в таких масштабах як сто років тому, але Російську Церкву теж чекає період випробувань і страждань», - сказав він.
За словами речника УПЦ КП, зараз влада показово підтримує Московську Патріархію, бо Церква має певний авторитет у суспільстві і може допомагати владі.
«Коли Російська Церква втратить авторитет серед народу, а це відбувається, причому досить швидкими темпами, тоді і влада відвернеться від неї і, навпаки, замість підтримки стане використовувати її як «цапа відбувайла»», - зазначив єрарх.
«За деякими ознаками такі тенденції серед кремлівського керівництва вже зараз відбуваються, коли обурення владою спрямовують на Російську Церкву, використовуючи старий московський міф про доброго царя і злих бояр», - наголосив архиєпископ Євстратій (Зоря).
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Останні коментарі
Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе