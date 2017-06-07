Після падіння Путіна РПЦ чекає період випробувань і страждань, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

Речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) вважає, що в Росії Церква служить інтересам влади і тому після краху режиму Путіна РПЦ чекають непрості часи.

Про це єрарх заявив під час веб-конференції на Главреді.

«Сто років тому це обернулося для Російської Церкви жахливою катастрофою: коли впала монархія, нова влада розпочала гоніння і поставила за мету знищення Церкви.

Припускаю, що після падіння путінської автократії, можливо, і не в таких масштабах як сто років тому, але Російську Церкву теж чекає період випробувань і страждань», - сказав він.

За словами речника УПЦ КП, зараз влада показово підтримує Московську Патріархію, бо Церква має певний авторитет у суспільстві і може допомагати владі.

«Коли Російська Церква втратить авторитет серед народу, а це відбувається, причому досить швидкими темпами, тоді і влада відвернеться від неї і, навпаки, замість підтримки стане використовувати її як «цапа відбувайла»», - зазначив єрарх.

«За деякими ознаками такі тенденції серед кремлівського керівництва вже зараз відбуваються, коли обурення владою спрямовують на Російську Церкву, використовуючи старий московський міф про доброго царя і злих бояр», - наголосив архиєпископ Євстратій (Зоря).