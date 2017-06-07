Після падіння Путіна РПЦ чекає період випробувань і страждань, - архиєпископ Євстратій (Зоря)

8 червня 2017, 13:30 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Речник УПЦ КП архиєпископ Євстратій (Зоря) вважає, що в Росії Церква служить інтересам влади і тому після краху режиму Путіна РПЦ чекають непрості часи.

Про це єрарх заявив під час веб-конференції на Главреді.

«Сто років тому це обернулося для Російської Церкви жахливою катастрофою: коли впала монархія, нова влада розпочала гоніння і поставила за мету знищення Церкви.

Припускаю, що після падіння путінської автократії, можливо, і не в таких масштабах як сто років тому, але Російську Церкву теж чекає період випробувань і страждань», - сказав він.

За словами речника УПЦ КП, зараз влада показово підтримує Московську Патріархію, бо Церква має певний авторитет у суспільстві і може допомагати владі.

«Коли Російська Церква втратить авторитет серед народу, а це відбувається, причому досить швидкими темпами, тоді і влада відвернеться від неї і, навпаки, замість підтримки стане використовувати її як «цапа відбувайла»», - зазначив єрарх.

«За деякими ознаками такі тенденції серед кремлівського керівництва вже зараз відбуваються, коли обурення владою спрямовують на Російську Церкву, використовуючи старий московський міф про доброго царя і злих бояр», - наголосив архиєпископ Євстратій (Зоря).

 

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теги до статті:Володимир Путін,Євстратій (Зоря),РПЦ,Церква і державна влада
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Останні коментарі

  • Anatoliy Buchenko | 8 червня 2017, 10:38

    Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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