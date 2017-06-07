- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УГП вимагає оголосити персоною нон ґрата в Україні львівського архиєпископа РКЦ
8 червня 2017, 11:25 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Українська Галицька партія поширила 7 червня офіційну заяву з вимогою оголосити персоною нон ґрата на території України архиєпископа-митрополита Львівського Римо-Католицької Церкви Мечислава Мокшицького. Приводом стала нещодавня заява архиєпископа про «гріх геноциду, що лежить на українському народові» і з контексту якої випливає, що війна на Донбасі - це Божа кара за цей гріх.
«Тому вважаємо, що особа, яка робить ворожі щодо нашого народу політичні заяви, сіє ворожнечу між українцями і поляками, не має ні морального, ні цивільного права керувати Римо-Католицькою Церквою в Україні, тому як польському громадянину його має бути позбавлено права перебувати на території нашої країни», – сказано, зокрема, у заяві УГП, опублікованій на офіційному партійному сайті.
Нагадаємо, що в інтерв’ю польському католицькому тижневику Niedziela, опублікованому 17 травня архиєпископ Мечислав Мокшицький заявив, що «на українському народові все ще лежить гріх геноциду» за Волинську трагедію. Ці слова архиєпископа Мокшицького викликали значний резонанс в українських ЗМІ, а секретаріат архиєпископа РКЦ поширив заяву з поясненням його слів, які «потрібно розуміти у релігійному контексті».
За повідомленням Zaxid.net, архиєпископ Мечислав Мокшицький є громадянином Польщі і очолює Львівську архидієцезію РКЦ з 2008 року. У березні 2013 року відмовився підписати спільну заяву греко-католицьких і римо-католицьких єпископів з нагоди 70-річчя Волинської трагедії, поклавши провину за трагедію тільки на українців. Зазначив, що формула «вибачаємо і просимо пробачити», запропонована українськими греко-католиками, є неприйнятною, бо саме українська сторона мусить «вибачатися і прохати вибачення» у поляків, а не вибачати.
Українська Галицька партія зареєстрована у 2014 році, представлена депутатами місцевих рад у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. У Львівській міськраді УГП представлена чотирма депутатами. УГП часто виступає з різними публічними ініціативами, зокрема, нещодавно депутати ЛМР з цієї партії вимагали знести радянський військовий Монумент Слави на вул. Стрийській.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Речник Київського Патріархату проти заборони УПЦ (МП) | 8 червня 2017, 14:03 | Релігія і політика |
Після падіння Путіна РПЦ чекає період випробувань і страждань, - архиєпископ Євстратій (Зоря) | 8 червня 2017, 13:30 | Релігія і політика
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї | 8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми |
На Одещині біля церкви виявили сучасний снаряд | 8 червня 2017, 11:30 | Надзвичайні ситуації
УГП вимагає оголосити персоною нон ґрата в Україні львівського архиєпископа РКЦ | 8 червня 2017, 11:25 | Релігія і політика
Останні коментарі
Так багато літер... а що сказати то хотів, кацапе?
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе