Російські поліціянти у Криму відзначили храмове свято церкви, відібраної в УПЦ КП

1 червня, у день пам'яті святого Димитрія Донського, сімферопольські співробітники російської окупаційної поліції відвідали храм на його честь у селі Перевальне Сімферопольського району. Про це повідомила прес-служба МВС РФ по республіці Крим.

Гостей зустрів о. Дмитро, клірик Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП), який є членом "громадської ради при УМВС РФ по Сімферополю".

Від імені особового складу сімферопольського гарнізону "начальник поліції УМВС РФ по Сімферополю" Сергій Миронов привітав усіх служителів парафії. Також він подякував о. Дмитрові за "величезну допомогу в необхідних ситуаціях, примноження православних знань і традицій серед співробітників управління та неоціненний внесок у діяльність громадської ради", після чого вручив йому подячну грамоту і подарунки.

О. Дмитро окропив усіх присутніх святою водою і подякував окупаційним поліціянтам за те, що вони у храмове свято "розділили урочистість і молитву з парафіянами".

Храм на честь святого Димитрія Донського у селі Перевальне під Сімферополем, перебуває на території військової частини, відібраної в українських збройних сил російськими загарбниками навесні 2014 року. Раніше він належав УПЦ Київського Патріархату і був освячений на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

1 червня 2014 року проросійські "казакі" силою захопили храм, вчинивши в ньому погром і побивши парафіян. Після цих подій настоятель з родиною був змушений залишити Крим через загрозу життю. Тоді ж за аналогічним сценарієм відбулося захоплення храму УПЦ КП при навчальному загоні ВМСУ у Севастополі.

Під час атаки на храм у Перевальному Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ (МП) оприлюднила заяву, в якій зазначила, що жодного стосунку до цих подій не має. Незважаючи на запевнення представників єпархії, що вони не збираються і ніколи не здійснювали спроб захоплення будь-якого майна УПЦ КП, Покровський храм у Перевальному все-таки взяла під свій контроль УПЦ (МП). При цьому він у списку культових споруд УПЦ (МП) у Криму не значиться. Також на офіційноу сайті Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) не повідомлялося про цьогорічне храмове свято у Перевальному. Про це інформує Prisoned Crimea.