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Україна залучатиме до звільнення заручників Папу Римського
7 червня 2017, 10:51 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
До звільнення українських заручників вже залучені представники Церков різних конфесій, зокрема і УПЦ (МП). Зараз же це питання піднімається навіть на рівні Папи Римського. Відтак понтифік знає про цю проблему і готовий допомагати Україні.
Про це розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт на телеканалі ZIK, повідомляє Главком.
«Якщо говорити про національну ідею, яка може об’єднати суспільство, то звичайно, такою темою зараз може стати звільнення українських заручників. Натомість спецслужби сусідньої країни постійно намагаються тему заручників використати так, щоб розділити українське суспільство», – прокоментував Тандіт.
Радник голови СБУ зауважив, що звільнення українських заручників є однією із пріоритетних для відомства. Натомість вирішенню цієї проблеми заважає сильна заполітизованість цього питання навіть в середині країни.
«Погано, що тема заручників зараз надто заполітизована, і це добре розуміє наш ворог. Адже долю кожного українського заручника вирішує тільки одна людина, яка перебуває у Кремлі, і це президент Росії», – зауважив Тандіт.
Незважаючи на це, тему заручників постійно піднімають на найвищих дипломатичних заходах, і намагаються залучити до процесу звільнення навіть представників різних Церков.
«До процесу звільнення українських заручників ми вже залучили представників Церков різних конфесій, зокрема зверталися і до УПЦ (МП). Зараз же це питання ми піднімаємо навіть на рівні Папи Римського. Відтак Папа Франциск знає про цю проблему і готовий допомагати Україні», – наголосив Юрій Тандіт.
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Бо ще той день не настав.
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