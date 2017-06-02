Україна не дозволить РФ розхитати міжконфесійний мир, - Парубій

4 червня 2017, 10:17 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Україна не допустить порушення міжконфесійного миру з боку Росії через її агентів впливу.

Про це Парубій сказав в ході 6-го Національного молитовного сніданку, передає РБК- Україна.

"Як голова Верховної Ради заявляю, що ми не дозволимо російським окупантам розхитати й порушити міжконфесійний мир в Україні через своїх агентів впливу. На різні спроби ворога дамо рішучу відсіч", - заявив Парубій.

 

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теги до статті:Андрій Парубій,Російська агресія проти України
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Останні коментарі

  • igorshevchuk | 2 червня 2017, 12:09

    * * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

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