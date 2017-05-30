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Полоненого релігієзнавця Козловського бойовики перевели до колонії
31 травня 2017, 12:00 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Українського вченого Ігоря Козловського бойовики «ДНР» перемістили з Донецька до Микитівської виправної колонії №87 у Горлівці.
Про це повідомив його племінник Денис Козловський в коментарі Укрінформу.
«Нам стало відомо, що його перевели до Микитівської виправної колонії №87, до місця виконання покарання», — сказав племінник.
Він також зазначив, що до цього вчений перебував у місці попереднього тримання — в СІЗО в Донецьку.
Денис Козловський підкреслив, що умови утримання Ігоря Козловського поки не відомі, за попередньою інформацією, він знаходиться в карантині.
Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. Бойовики «засудили» його до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.
За їхньою версією, чоловік зберігав у шафі дві бойові гранати.
На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включає його в списки на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».
Ігор Козловський — автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей в словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Більш як 25 років пропрацював в Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у вишах Донецька.
За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".