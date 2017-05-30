Полоненого релігієзнавця Козловського бойовики перевели до колонії

Українського вченого Ігоря Козловського бойовики «ДНР» перемістили з Донецька до Микитівської виправної колонії №87 у Горлівці.

Про це повідомив його племінник Денис Козловський в коментарі Укрінформу.

«Нам стало відомо, що його перевели до Микитівської виправної колонії №87, до місця виконання покарання», — сказав племінник.

Він також зазначив, що до цього вчений перебував у місці попереднього тримання — в СІЗО в Донецьку.

Денис Козловський підкреслив, що умови утримання Ігоря Козловського поки не відомі, за попередньою інформацією, він знаходиться в карантині.

Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. Бойовики «засудили» його до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.

За їхньою версією, чоловік зберігав у шафі дві бойові гранати.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включає його в списки на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».

Ігор Козловський — автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей в словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Більш як 25 років пропрацював в Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у вишах Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.