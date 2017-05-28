Єпископ Широкорадюк (РКЦ): весь народ не відповідає за чиїсь окремі злочини

Римо-католицький, Харківсько-Запорізький єпископ Станіслав Широкорадюк дав коментар CREDO щодо того, як ставитися до думки, що в історії (наприклад, українського) народу є «такі темні сторінки, що тепер нас Бог за це карає війнами?»

Єпископ Станіслав Широкорадюк, який найближче знає та відчуває цю тему в своїй дієцезії, відпловів:

«Ми маємо таку чудову річ, як Катехизм Католицької Церкви. Якщо уважно подивитися на вчення Церкви, викладене у ньому, і зробити з нього відповідні висновки, то ми там знайдемо виклад учення щодо «гріхів, які взивають про помсту до неба». До них, наприклад, належить пролиття невинної крові. Однак Катехизм вказує чітко і безсумнівно, що кара спадає на того, хто це зробив, а не на інших людей, не на цілий народ. Я не погоджуюся з тим, що весь народ має поносити кару за злочини, які хтось колись накоїв. Може — їхні діти, онуки; але не весь народ! Я не хочу нікому говорити прикрих слів, коментувати або виправляти. Але я — син свого народу, я за нього молюся, за його життя і мир. І я не думаю, щоби цілий народ мусив відповідати за злочини певної групи людей, незалежно від того, хто під яким прапором це робив. Я певен, що треба більше і спільно молитися, аби зрозуміти, що різні люди в Церкві мають свої особисті думки. Але вся Церква має конкретне вчення і за особисті думки не відповідає. Загалом би на такі теми я найохочіше відповідав — «без коментарів». Неприємні думки виникають, ширяться і зникають; а нам треба жити далі. Катехизм Католицької Церкви, 1867-1868: Катехитична традиція нагадує також, що існують «гріхи, які кличуть про помсту до неба». Кличуть до неба: кров Авеля (Бут 4, 10), гріхи Содому (Бут 18, 20; 19, 13), зойк пригнобленого народу в Єгипті (Вих 3, 7‑10), скарга чужинця, вдови і сироти (Вих 22, 20‑22), несправедливість стосовно робітника (Втор 24, 14‑15; Як 5, 4). Гріх є особистим вчинком. Ми несемо відповідальність за гріхи, вчинені іншими, коли ми беремо в них участь».

Нагадаємо, Львівський архиєпископ-митрополит Римо-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький заявив, що війна на Донбасі – кара за "геноцид поляків". В інтерв'ю польському католицькому тижневику "Niedziela" він розповів, що українському народу потрібно визнати свою вину у "геноциді поляків" та очиститися від цього гріха, тому що він пов'язаний із війною на Сході України.

"Україна повинна задуматися, чому так відбувається. …На українському народі надалі висить гріх геноциду, до якого йому важко донині признатися і з якого важко очиститися, хоч було кілька спроб так зробити, поміж іншим в 70-ту річницю подій на Волині", – говорить митрополит Мокшицький. Далі по тексту митрополит висловлює переконання, що допоки українці не визнають своєї вини та не очистяться від цього гріха, не матимуть благословення.