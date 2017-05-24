У Кремлі УПЦ (МП) називають "Російською Православною Церквою на Україні"

Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков вважає "неприпустимими дії, які призводять до порушень інтересів Російської Православної Церкви на Україні", повідомляє "Релігія в Україні".

У ході спілкування з журналістами 18 травня Д. Пескову нагадали про те, що у Верховній Раді України відкладено розгляд законопроекту про статус Української Православної Церкви Московського Патріархату. У зв'язку з цим його запитали про те, як в Кремлі розцінюють цей документ і чи будуть в Кремлі втручатися в ситуацію в разі, якщо новий закон в Україні буде прийнятий.

"Безумовно, це надзвичайно болюче питання для прихожан Російської Православної Церкви, і, безумовно, ми вважаємо неприпустимими будь-які дії, які порушували б інтереси Російської Православної Церкви на Україні", - сказав Д. Пєсков.

Як відомо, Церква Московського Патріархату в Україні формально носить назву "Українська Православна Церква" на правах самокерованої адміністративно-канонічної одиниці. Керівництво УПЦ (МП) зазвичай роздратовано реагує на приставку "МП" при згадці цієї конфесії. Разом з тим цілий ряд українських політиків і віруючих самої УПЦ домагаються перейменування УПЦ в "РПЦ в Україні".