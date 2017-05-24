У Кремлі УПЦ (МП) називають "Російською Православною Церквою на Україні"

26 травня 2017, 09:49 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков вважає "неприпустимими дії, які призводять до порушень інтересів Російської Православної Церкви на Україні", повідомляє "Релігія в Україні".

У ході спілкування з журналістами 18 травня Д. Пескову нагадали про те, що у Верховній Раді України відкладено розгляд законопроекту про статус Української Православної Церкви Московського Патріархату. У зв'язку з цим його запитали про те, як в Кремлі розцінюють цей документ і чи будуть в Кремлі втручатися в ситуацію в разі, якщо новий закон в Україні буде прийнятий.

"Безумовно, це надзвичайно болюче питання для прихожан Російської Православної Церкви, і, безумовно, ми вважаємо неприпустимими будь-які дії, які порушували б інтереси Російської Православної Церкви на Україні", - сказав Д. Пєсков.

Як відомо, Церква Московського Патріархату в Україні формально носить назву "Українська Православна Церква" на правах самокерованої адміністративно-канонічної одиниці. Керівництво УПЦ (МП) зазвичай роздратовано реагує на приставку "МП" при згадці цієї конфесії. Разом з тим цілий ряд українських політиків і віруючих самої УПЦ домагаються перейменування УПЦ в "РПЦ в Україні".

 

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теги до статті:Колаборціонізм,Релігія і політика,РПЦ,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Alla29 | 23 травня 2017, 11:51

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    Бо ще той день не настав.

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    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

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