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Патріарх Філарет обмінявся з Василем Пісним подарунками
24 травня 2017, 10:39 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх УПЦ КП Філарет 21 травня нагородив орденом за заслуги перед українським народом заступника начальника управління по боротьбі з корупцією СБУ Василя Пісного. Це сталось у селі Добростани, куди першоєрарх приїхав на святкування 200-річчя церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Про це повідомляє ZAXID.NET.
На знак вдячності за нагороду Василь Пісний подарував Патріарху УПЦ КП коштовну патерицю – єпископський жезл. Судячи з фото, це унікальний виріб, оздоблений коштовними металами.
Офіційний сайт УПЦ КП жодним словом не згадав про нагородження орденом Василя Пісного. У повідомленні лише зазначено, що «Предстоятель Київського Патріархату відзначив церковними нагородами меценатів і жертводавців храму».
Нема Пісного і на жодній з 30 фотографій з урочистостей, опублікованих сайтом УПЦ КП, хоча інші високопоставлені гості там є – наприклад, віце-прем’єр Степан Кубів, голова ЛОДА Олег Синютка і голова облради Олександр Ганущин. Степан Кубів, якого теж нагородили орденом, похвалився цим у Facebook, але Пісного також нема на жодному з опублікованих ним фото.
Нагадаємо, колишній керівник одного із ключових департаментів МВС України Василь Пісний був звільнений з посади після скандалу з незаконним прослуховуванням заступника міністра. Втім, це не завадило його призначенню у серпні 2015 року на посаду заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе