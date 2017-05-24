Патріарх Філарет обмінявся з Василем Пісним подарунками

Патріарх УПЦ КП Філарет 21 травня нагородив орденом за заслуги перед українським народом заступника начальника управління по боротьбі з корупцією СБУ Василя Пісного. Це сталось у селі Добростани, куди першоєрарх приїхав на святкування 200-річчя церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Про це повідомляє ZAXID.NET.

На знак вдячності за нагороду Василь Пісний подарував Патріарху УПЦ КП коштовну патерицю – єпископський жезл. Судячи з фото, це унікальний виріб, оздоблений коштовними металами.

Офіційний сайт УПЦ КП жодним словом не згадав про нагородження орденом Василя Пісного. У повідомленні лише зазначено, що «Предстоятель Київського Патріархату відзначив церковними нагородами меценатів і жертводавців храму».

Нема Пісного і на жодній з 30 фотографій з урочистостей, опублікованих сайтом УПЦ КП, хоча інші високопоставлені гості там є – наприклад, віце-прем’єр Степан Кубів, голова ЛОДА Олег Синютка і голова облради Олександр Ганущин. Степан Кубів, якого теж нагородили орденом, похвалився цим у Facebook, але Пісного також нема на жодному з опублікованих ним фото.

Нагадаємо, колишній керівник одного із ключових департаментів МВС України Василь Пісний був звільнений з посади після скандалу з незаконним прослуховуванням заступника міністра. Втім, це не завадило його призначенню у серпні 2015 року на посаду заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.