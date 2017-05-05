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Священик УПЦ (МП) чіпляв у Києві «георгіївські стрічки»
9 травня 2017, 15:00 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Біля Меморіалу вічної слави в Києві священнослужитель Української Православної Церкви (Московського Патріархату) кріпив «георгіївські стрічки» на портрети загиблих учасників Другої світової війни, які тримали учасники акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).
Як повідомляє кореспондент «Главкома», це викликало обурення у представників націоналістичних організацій. Між націоналістами та учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» почалася перепалка.
У ситуацію втрутилася поліція.
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Останні коментарі
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"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
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