Трамп дозволив Церкві агітувати за політиків

5 травня 2017, 10:47 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

У четвер президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом'якшує заборону на політичну агітацію в Церкві. Про це повідомляє ВВС.

Таким чином, релігійні групи можуть отримати можливість безпосередньо підтримувати того чи іншого кандидата на виборах, тоді як раніше діяла заборона на таку підтримку, введений президентом Ліндоном Джонсоном.

"Ми більше ніколи не допустимо, щоб віруючих гнобили, залякували або затикали їм рот", - заявив Трамп.

Однак для того, щоб повністю скасувати поправку, президенту ще потрібно схвалення конгресу.

Указ також дозволяє релігійним групам не постачати засоби контрацепції своїм співробітникам - раніше до цього їх зобов'язувала система медичного страховання, відома як Obamacare.

Однак указ не включає в себе дозвіл бізнесу відмовляти в обслуговуванні геям, посилаючись на свободу віросповідання - цього побоювалися багато організацій, які виступають за права ЛГБТ.

 

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки,Дональд Трамп
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