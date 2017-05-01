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Нардепи від «Опоблоку» переховувалися від одеситів у монастирі Московського Патріархату
3 травня 2017, 12:32 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Нардепи від "Опоблоку" Новинський, Бойко і Скорик 2 травня зуміли дістатися до Одеси, проте не поїхали на Куликове поле, а змушені були переховуватися від одеситів в Свято-Успенському монастирі УПЦ (МП) на околиці міста.
Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на допис народного депутата України Вадима Новинського у Facebook.
Служив для депутатів сам митрополит Саввін (Агафангел), а масовку на службі створювали місцеві однопартійці нардепів.
Новинський заявив, що для нього та його товарищів в Одесі готувалася блокада та цькування ЗМІ.
"Ми теж приїхали до Одеси, щоб віддати данину пам'яті загиблим. Проти нас владою готувалися провокації, проти нас звозили в місто бандитів, нас чекали в аеропортах і на трасах. Сьогодні під надуманим приводом правоохоронці викликали на допит наших депутатів. Нас цькували в ЗМІ", - повідомив Новинський.
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