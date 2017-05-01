Нардепи від «Опоблоку» переховувалися від одеситів у монастирі Московського Патріархату

Нардепи від "Опоблоку" Новинський, Бойко і Скорик 2 травня зуміли дістатися до Одеси, проте не поїхали на Куликове поле, а змушені були переховуватися від одеситів в Свято-Успенському монастирі УПЦ (МП) на околиці міста.

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на допис народного депутата України Вадима Новинського у Facebook.

Служив для депутатів сам митрополит Саввін (Агафангел), а масовку на службі створювали місцеві однопартійці нардепів.

Новинський заявив, що для нього та його товарищів в Одесі готувалася блокада та цькування ЗМІ.

"Ми теж приїхали до Одеси, щоб віддати данину пам'яті загиблим. Проти нас владою готувалися провокації, проти нас звозили в місто бандитів, нас чекали в аеропортах і на трасах. Сьогодні під надуманим приводом правоохоронці викликали на допит наших депутатів. Нас цькували в ЗМІ", - повідомив Новинський.