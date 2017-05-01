Російським бібліотекарям заборонять дискутувати на релігійні теми у Інтернеті

Російська бібліотечна асоціація (РБА) розробила проект правил поведінки для співробітників бібліотек, які забороняють їм обговорювати в інтернеті політику, релігію, міжнаціональні відносини та проблеми на роботі, повідомляє "Гордон"з посиланням на Комерсант.

До асоціації належить понад 500 бібліотек, зокрема Президентська, Російська державна, Російська національна, а також бібліотеки декількох вишів, музеїв і Держдуми.

Працівники всіх цих установ можуть зіткнутися з обмеженнями, запропонованими у проекті "Правил поведінки співробітників бібліотеки в соціальних мережах".

Їм "рекомендовано утриматися в публікаціях у соціальних мережах, блогах і форумах від різких заяв будь-якого забарвлення з питань політики, національності, сексуальної орієнтації, релігії", а також "від публікацій порнографічного, агресивного, образливого характеру".

У документі зазначено, що працівникові крім цього "необхідно утриматися від негативних зауважень на адресу бібліотеки або її читачів у публічному полі" і що "не рекомендовано публікувати будь-яку інформацію або зображення, які компрометують бібліотеку або ганьблять її".

Недотримання правил стане підставою для дисциплінарного стягнення, зазначено у правилах.

Цей проект 27 квітня схвалила робоча група "Бібліотеки та соціальні медіа" РБА.

Її координатор Катерина Шибаєва розповіла, що правила розробили "у відповідь на численні запити регіональних бібліотек". Вона повідомила, що проект нині виставили на обговорення і він "одержав величезну кількість зауважень". Наразі, за її словами, ухвалили рішення "осмислити їх, а потім переробити документ".

Після бесіди Шибаєвої з "Коммерсантом" проект правил видалили із сайту РБА, проте газета стверджує, що зберегла його копію.

Юрисконсульт Конфедерації праці Росії Дмитро Якушев назвав документ "очевидно протизаконним", тому що його автори намагаються поширити трудові відносини на неробочий час. Він радить працівникам бібліотек у разі стягнення звертатися до прокуратури, трудової інспекції та суду.

У 2014-му, який уряд РФ оголосив роком культури, кількість бібліотек у країні скоротилася більш ніж на 340 одиниць, а кількість читачів – на 524,4 тис. осіб.