Псує краєвид: нардеп Лещенко пропонує знести церкву християн-баптистів у Києві

Народний депутат Сергій Лещенко, член парламентської фракції БПП та політради партії ДемАльянс, запропонував знести храм Церкви євангельських християн-баптистів на Печерську у Києві.

Про це він заявив у середу, 26 квітня, у мережі Фейсбук, коментуючи проблематику знесення пам’ятників радянської окупації, повідомляє Інститут релігійно свободи.

“У боротьбі за краєвид пропоную почати зносити з недобудованої церкви біля виїзду з мосту Патона та плавно перейти на знос потвори Куровського на Мечникова”, – заявив народний депутат Сергій Лещенко.

За християн-баптистів одразу заступилися і громадські діячі, і представники інших українських Церков, зауважуючи про неприпустимість зазіхання на таке фундаментальне право людини як свобода віросповідання.

Зокрема, на цей коментар парламентаря речник Української Православної Церкви Київського Патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) зауважив:

“Востаннє церкви зносили комуністи на початку "пєрєстройкі". А зараз у путінській РФ зносять – у конфесій, які не угодні режиму. До речі, у дописі на картинці нижче йдеться про молитовний дім євангельських християн-баптистів. Виявляється, він для автора – головна потворна споруда на Печерську”.

Варто нагадати, що Церква євангельських християн-баптистів має 400-літню історію, в тому числі на теренах України. За цей період віруючі часто зазнавали політичних репресій і переслідувань, що особливо проявилося в сталінські часи та під час подальшого правління радянського режиму. Пресвітером Церкви ЄХБ «Слово життя» на Печерську у Києві є пастор Володимир Якович Кунець, який особисто пережив радянські гоніння за віру в Бога.

Окрім того, що народний депутат Сергій Лещенко є членом парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» та дописувачем видання «Українська Правда» (раніше – заступник головного редактора), він також обіймає керівну посаду в партії «Демократичний Альянс».

Як повідомляв ІРС, у липні 2016 року партія «Демократичний Альянс» змінила свій статут, керівництво та відмовилася від християнсько-демократичної ідеології. Тоді народний депутат Сергій Лещенко став одним із нових заступників голови партії. Тепер він обіймає в ДемАльянсі посаду члена Політради.