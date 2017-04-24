Патріарх УГКЦ назвав чотири кроки до українсько-російського примирення

25 квітня 2017, 13:24 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) вважає, що нараз примирення українців з росіянами з огляду на війну, неможливе. Проте говорити про мир, прагнути до нього, молитися ніколи не зарано.

Таку думку першоєрарх висловив в інтерактивній програмі «Живого ТБ» «ВІДКРИТА ЦЕРКВА», повідомляє Департамент інформації УГКЦ,

«Коли мова йде про примирення, то це справді непростий процес, який може розпочатися тільки після готовності до діалогу агресора і жертви», - сказав він.

Патріарх УГКЦ зазначив, що до цього процесу варто готуватися вже зараз.

На його думку, для примирення між українцями та росіянами необхідно зробити чотири кроки.

«Насамперед – примирення повинно розпочинатися з визначення правди. Без правди примирення неможливе. Ми повинні визнати ті кривди, яких нам завдали, і визнати ті кривди, яких, можливо, ми комусь завдали.

Наступний крок – відшкодування збитків, завданих агресором, і встановлення справедливості. Бо несправедливість треба виправити.

Третій крок – потрібно обов'язково вшанувати жертв несправедливої агресії, кривди. Треба їм відшкодувати те, що вони пережили: повернути матеріальні втрати, допомогти залікувати як психічні, так і фізичні рани. А відтак слід вшанувати зневажену людську гідність. Це дуже важливий і необхідний елемент процесу примирення.

Четвертий крок – незворотність цього процесу. Треба зробити все, аби в майбутньому запобігти подібним злочинам. Отже, процес примирення має також превентивне значення», - перечислив пункти Предстоятель.

Глава УГКЦ також застеріг від маніпулюваннями поняття миру, вважаючи неприпустимим умиротворення агресора, бо це ще більше заохотить його чинити несправедливість.

Неприпустимим, за його словами, є й примушення до миру.

«Бо тоді жертва має здати зброю і перестати захищатися перед нападником. Отже, у жодному разі не можна говорити про мир без правди, без справедливості, – про мир, який не буде збудований процесом каяття і діалогу», - заявив він.

«За мир потрібно молитися. Про молитву не говоритимуть державники. Це справа віруючих людей. Гадаю, тоді Господь Бог допоможе нам знайти шляхи порозуміння, щоб спершу ми отримали дар прощення у власному серці, а відтак почали діалог у напрямку до примирення, який свого часу увінчався б миром», - наголосив Патріарх Святослав (Шевчук).

 

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теги до статті:Російська агресія проти України,Святослав (Шевчук),Українсько-російські стосунки
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

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