Патріарх УГКЦ назвав чотири кроки до українсько-російського примирення

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) вважає, що нараз примирення українців з росіянами з огляду на війну, неможливе. Проте говорити про мир, прагнути до нього, молитися ніколи не зарано.

Таку думку першоєрарх висловив в інтерактивній програмі «Живого ТБ» «ВІДКРИТА ЦЕРКВА», повідомляє Департамент інформації УГКЦ,

«Коли мова йде про примирення, то це справді непростий процес, який може розпочатися тільки після готовності до діалогу агресора і жертви», - сказав він.

Патріарх УГКЦ зазначив, що до цього процесу варто готуватися вже зараз.

На його думку, для примирення між українцями та росіянами необхідно зробити чотири кроки.

«Насамперед – примирення повинно розпочинатися з визначення правди. Без правди примирення неможливе. Ми повинні визнати ті кривди, яких нам завдали, і визнати ті кривди, яких, можливо, ми комусь завдали.

Наступний крок – відшкодування збитків, завданих агресором, і встановлення справедливості. Бо несправедливість треба виправити.

Третій крок – потрібно обов'язково вшанувати жертв несправедливої агресії, кривди. Треба їм відшкодувати те, що вони пережили: повернути матеріальні втрати, допомогти залікувати як психічні, так і фізичні рани. А відтак слід вшанувати зневажену людську гідність. Це дуже важливий і необхідний елемент процесу примирення.

Четвертий крок – незворотність цього процесу. Треба зробити все, аби в майбутньому запобігти подібним злочинам. Отже, процес примирення має також превентивне значення», - перечислив пункти Предстоятель.

Глава УГКЦ також застеріг від маніпулюваннями поняття миру, вважаючи неприпустимим умиротворення агресора, бо це ще більше заохотить його чинити несправедливість.

Неприпустимим, за його словами, є й примушення до миру.

«Бо тоді жертва має здати зброю і перестати захищатися перед нападником. Отже, у жодному разі не можна говорити про мир без правди, без справедливості, – про мир, який не буде збудований процесом каяття і діалогу», - заявив він.

«За мир потрібно молитися. Про молитву не говоритимуть державники. Це справа віруючих людей. Гадаю, тоді Господь Бог допоможе нам знайти шляхи порозуміння, щоб спершу ми отримали дар прощення у власному серці, а відтак почали діалог у напрямку до примирення, який свого часу увінчався б миром», - наголосив Патріарх Святослав (Шевчук).