Архиєпископ УПЦ КП різко засудив РФ за заборону «свідків Єгови»

Очільник Чернігівської єпархії УПЦ Київського Патріархату Євстратій (Зоря) відреагував на заборону Свідків Єгови в Росії. Архиєпископ вважає, що можна не погоджуватися з догмами «свідків», проте бездоказово вішати ярлик «екстремістів», як це зробили в РФ, неприпустимо. Про це архиєпископ Чернігівський розповів в своєму Facebook.





Євстратій (Зоря) пише, що російським судом не було надано жодного доказу екстремізму організації. При цьому священик не симпатизує ні вченню, ні тоталітарній практиці організації.

«Біблія, на яку "свідки…" найчастіше посилаються у доведенні суперечливих моментів вчення – це їхній власний "переклад", підкорегований для таких потреб. Журнали "Вартова башта" і "Пробудись!" з поясненнями вчення – фактично замінюють саму Біблію навіть у її корегованому варіанті», – зазначив єрарх.



Голова Чернігівської єпархії УПЦ КП додав, що вважає засновників «єговізму» Рассела і Руттерфорда «талановитими обманщиками». При цьому владика додає, що заборона «Свідків» в Росії продиктована не порушенням законів, а просто антипатією з боку влади.



У світі є багато сект і вчень, які спонукали і спонукають своїх адептів до злочинів, зокрема тероризму. Але в будь-якій демократичній країні їх забороняють через суд на підставі доказів злочинної діяльності.

«Це для мене є ключовим у ставленні до факту заборони «свідків… « у Росії: їх заборонили не за порушення законів (навіть таких дискримінаційних, як нинішні в РФ), а лише за те, що їхнє вчення і практика є несимпатичними владі. Та щоби залякати решту неофіціозних конфесій. Адже за такою схемою завтра можуть заборонити будь-кого: від "альтернативних православних" до римо-католиків, – підсумував архиєпископ.