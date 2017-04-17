У церкві на Львівщині зобразили пекло з Путіним та гербом СРСР

18 квітня 2017, 12:19 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Пішла святити паски і пережила культурний шок. У церкві, до якої я ходила з дитинства і на будову якої скидались усім Червоноградом, майже завершили розпис стін. І от на одній фресці на цілу стіну зобразили пекло, чи то судний день, а у ньому - Путін і герб СРСР. Тобто СРСР вже 25 років нема. Путіна теж колись не стане, але оце все з парафіянами залишиться», - написала на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Галина Чоп.

Як вдалося дізнатися Форпосту, ця фреска – лише частина композиції храму св. Йосафата у Червонограді. Друга її частина – рай, який намальований по праву сторону храму. Обидві фрески мають близько 3 метрів ширини кожна, відтак, не помітити їх у храмі просто неможливо.

Водночас, парафіяни поставилися до такої ідеї неоднозначно. Дехто вважає, що саме там і місце Путіну та минулому СРСР. Інші ж не бажають бачити Президента Росії щоразу, коли приходитимуть до храму на молитву.

До слова, отець Михайло Нискогуз, настоятель храму св. Йосафата у Червонограді, добре відомий своєю активною громадянською позицією. Він першим зі священиків Російської православної церкви приєднався до переслідуваної і забороненої УГКЦ, за рік до легалізації. Підтримував молитвою на Майдані Помаранчеву революцію. Також він є капеланом Львівського крайового братства вояків УПА.

 

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теги до статті:Володимир Путін,УГКЦ
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Останні коментарі

  • keleynik | 3 квітня 2017, 14:01

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  • Slava43 | 31 березня 2017, 17:08

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  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

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  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

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