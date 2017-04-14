Глава УПЦ (МП) закликав Путіна і Порошенка припинити бойові дії під час свята Воскресіння

15 квітня 2017, 00:04 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

14 квітня Митрополит Онуфрій звернувся дл двох Президентів із закликом припинити стрільбу на Свято Пасхи Христової та наступний Світлий тиждень, а для всіх полонених зробити духовну пасхальну акцію: «Відкрий двері для священика». Звернення  поширила прес-служба УПЦ (МП).

Великопісне звернення

Митрополита Київського і всієї України Онуфрія,

Предстоятеля Української Православної Церкви

із закликом до припинення бойових дій під час свята Воскресіння Христового

У святі дні Страсної седмиці Святого Великого Посту, коли ми, православні християни, згадуємо та оспівуємо страждання та іскупительний подвиг Господа і Спасителя нашого Іісуса Христа і готуємось зустріти Великий День Світлого Христового Воскресіння, звертаюсь з поважним проханням до нашого Українського Президента Петра Олексійовича Порошенка та до Президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна вплинути на ситуацію, яка сьогодні склалась на Донбаській землі, і зробити все, щоб припинити стрільбу на Свято Пасхи Христової та наступний Світлий тиждень. А для всіх полонених зробити духовну пасхальну акцію: «Відкрий двері для священика».

Нехай Воскреслий Христос, Який є Бог миру, благословить і допоможе всім, хто шукає миру.

Велика П’ятниця                                     

14 квітня 2017 рік

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теги до статті:АТО,Війна,Воскресіння Христове (Пасха, Великдень),Онуфрій (Березовський)
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