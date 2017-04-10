Муфтій Саїд Ісмагілов різко розкритикував новий фейк Росії про «терористів ІДІЛ з України»

10 квітня 2017, 11:31 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

У відповідь на безвіз для України російські ЗМІ почали поширювати фейки про Україну як «головного провідника терористів ІДІЛ в Європу».  Ідеологи «розп’ятих хлопчиків» навіть перечислили міста, де розміщені в Україні так звані «перевалочні пункти  ісламістів», і більше того,  назвали суму, оплативши яку можна так званим «біженцям із Близького Сходу» потрапити з України в Європу.

Нові «перли» від російських ЗМІ прокоментував на свій сторінці у Facebook  лідер Духовного управління мусульман України "Умма" муфтій Саїд Ісмагілов.

«Про розіп'ятих хлопчиків та згвалтованих бабусь від російських ЗМІ вже чули?  Ну от вам, ще гаряча новина з російського сайту з гучною назвою Іslamtoday, що позиціонує себе як "all about muslim world".
Виявляється це не Росія, звідки до ІДІЛу поїхали тисячі осіб, а Україна – головний провідник терористів!
Зокрема пишуть: "Украина в последние годы стала едва ли не главным проводником террористов «Исламского государства» в Европу. Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что боевиков в Украине привлекает, в первую очередь, отсутствие перечня запрещенных группировок и возможность быстро и без лишних проверок оказаться в ЕС. По информации источника в СБУ, перевалочные пункты для исламистов действуют на территории Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей".
Відразу кидається в очі те, що Росія скаржиться на відсутність переліку заборонених угрупувань. В Україні також є проросійські мусульманські діячі, що аж прямо волають про бажання створити в Україні "чорні списки" не лише організацій, але і забороненої літератури. Звісно, що за російським сценарієм, де навіть додумались заборонити переклад Корану російською мовою! В нас також є діячі, що бажають заборонити переклад Корану не лише російською, а навіть українською мовою.
По-друге, про це "страшне непотребство" нібито інформують українські ЗМІ, але посилань не наводять. Мені цікаво б було почитати ці ЗМІ.
По-трете, виявляється в нас є якісь перевалочні пункти відразу у п'яти областях! Це "страшилка" для місцевих мешканців.
І по-четверте, чомусь натякають про можливість швидко і без перевірок потрапити до ЄС. (І навіщо я завжди стою в чергах у візових центрах?) Це вже лякають Євросоюз на тлі перспективи надання безвізового режиму для українців. Мовляв: "Який там їм безвізовий режим?! Ви подивиться, які страшні терористи лізуть з України до Євросоюзу!" При цьому з Росією в нас безвізовий режим, і чомусь Росію не лякає, що вони полізуть у зворотньому напрямку.
Щось в Росії все, що має додаток today – вкрай мерзотний інформаційний ресурс».

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теги до статті:ІДІЛ,Саїд Ісмагілов
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