Патріарх УГКЦ: Сьогодні наші політики святять паски, а завтра, не вагаючись, продадуть Україну

Патріарх УГКЦ Святослав вважає, що кожна людина по-різному сприймає Бога. Хтось інтуїтивно відчуває Його як Царя, а хтось готовий продати. До останніх єрарх зачисляє деяких українських політиків, які через тиждень, на Великодень, прийдуть до храму, аби перед телекамерами показати виборцям свою набожність.

Про це Глава УГКЦ сказав під час недільної проповіді на свято Входу Господнього в Єрусалим у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«За кілька днів ми побачимо, як державні мужі й політики будуть бігати по церквах, жодної Літургії до кінця не вислухаючи, до Причастя не приступивши, аби зробити гарну фотографію і гарно показати себе. А пізніше, тут, в Києві, не вагаючись, вони підпишуть будь-який закон, який буде смертним засудом сімейних цінностей. Вони поклоняться новій атеїстичній ідеології гендеру, називаючи її чомусь «європейськими цінностями». Буквально за кілька днів сила політиканів заповнять наші храми і посвячуватимуть паски, але не завагаються за 30 срібняків продати національну українську ідею, аби показати себе новоявленими месіями, а насправді вони є бешкетниками, які руйнують Українську Державу, виступають проти самих засад суспільного державного буття і називають себе патріотами»», - заявив він.

За словами Блаженнішого Святослава, за кілька днів те саме, можливо, зробимо і ми, прості громадяни України. Адже нині ми освячуємо вербу, а коли перед нами постане життєво важливий вибір, ми не зуміємо нашу віру втілити в наші вчинки. І, можливо, будемо відрікатися від того Господа, якому співаємо сьогодні «осанна».