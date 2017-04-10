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Тягнибок хоче поширити вплив УПЦ КП на всю Україну
10 квітня 2017, 10:16 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, 8 квітня вітаючи громаду смт. Козелець на Чернігівщині з освяченням першого в селищі українського храму – Вознесенської церкви, заявив, що вплив Київського Патріархату слід поширити на всю Україну.
Про це повідомляє видання Вголос.
За його словами, Московська Церква на чолі з каґебістами, будучи правою рукою Путіна, фактично знищує українські душі. Тому для українців є великим і визначним завданням поширювати вплив Церкви Київського Патріархату на всю Україну.
Водночас Олег Тягнибок наголосив, що Московський Патріархат є ворожим для українського народу й тому його Церква має називатися своїм іменем:
«Маємо добитися, щоби Українську Православну Церкву Московського Патріархату було перейменовано на Російську Православну Церкву в Україні – аби всім усе було зрозуміло. І вона має отримати статус чужоземної церкви. Бо це не просто ідеологічна війна – це війна за Україну, за нашу віру, за нашу землю. І в нас не має бути сумнівів щодо цього і жалів, особливо зважаючи на поведінку Московської Церкви в час війни, коли її попи відмовлялися освячувати українців та служити панахиди над тілами загиблих українських героїв».
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