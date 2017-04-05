Громадська рада закликає Росію до Пасхи звільнити всіх українських заручників

Громадська рада з питань співпраці з релігійними організаціями при МЗС України 4 квітня звернулася із заявою на підтримку звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб.

У засіданні Ради взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради України, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях І.В.Геращенко та учасники Мінської гуманітарної групи.

У своєму виступі Геращенко поінформувала про заходи щодо звільнення заручників на території окремих районів Донецької та Луганської областей і незаконно утримуваних осіб в Російській Федерації та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

У ході обговорення члени Ради висловили міркування щодо можливих шляхів розблокування процесу визволення заручників і звільнення незаконно утримуваних осіб.

Участь у засіданні взяли представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, влади, громадських організацій.

Напередодні Міжнародного Дня ромів, який відзначається 8 квітня, члени Ради обговорили проблематику інтеграції ромів в українське суспільство та висловили пропозиції стосовно участі релігійних організацій у цій важливій справі.

На засіданні були також представлені підсумки міжнародної діяльності релігійних організацій у І кварталі 2017 р. та окреслені пріоритети Ради на наступний період, повідомляє сайт МЗС.

Заява

«Громадська рада з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України знову засвідчує позицію підтримки нашими Церквами і релігійними організаціями процесу звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб.

Ми приєднуємо свій голос до закликів, спрямованих до Російської Федерації як сторони Мінського процесу: зараз, невідкладно, здійснити все необхідне для розблокування процесу звільнення заручників.

Враховуючи наближення християнського свята Воскресіння Христового та юдейського свята Песах, – вважаємо нинішній час дуже символічним для вияву доброї волі, милості та милосердя.

Нехай Бог благословить добру справу і всіх, хто їй сприяє.»