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Громадська рада закликає Росію до Пасхи звільнити всіх українських заручників
6 квітня 2017, 10:46 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Громадська рада з питань співпраці з релігійними організаціями при МЗС України 4 квітня звернулася із заявою на підтримку звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб.
У засіданні Ради взяли участь Перший заступник Голови Верховної Ради України, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях І.В.Геращенко та учасники Мінської гуманітарної групи.
У своєму виступі Геращенко поінформувала про заходи щодо звільнення заручників на території окремих районів Донецької та Луганської областей і незаконно утримуваних осіб в Російській Федерації та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.
У ході обговорення члени Ради висловили міркування щодо можливих шляхів розблокування процесу визволення заручників і звільнення незаконно утримуваних осіб.
Участь у засіданні взяли представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, влади, громадських організацій.
Напередодні Міжнародного Дня ромів, який відзначається 8 квітня, члени Ради обговорили проблематику інтеграції ромів в українське суспільство та висловили пропозиції стосовно участі релігійних організацій у цій важливій справі.
На засіданні були також представлені підсумки міжнародної діяльності релігійних організацій у І кварталі 2017 р. та окреслені пріоритети Ради на наступний період, повідомляє сайт МЗС.
Заява
«Громадська рада з питань співпраці з релігійними організаціями при Міністерстві закордонних справ України знову засвідчує позицію підтримки нашими Церквами і релігійними організаціями процесу звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб.
Ми приєднуємо свій голос до закликів, спрямованих до Російської Федерації як сторони Мінського процесу: зараз, невідкладно, здійснити все необхідне для розблокування процесу звільнення заручників.
Враховуючи наближення християнського свята Воскресіння Христового та юдейського свята Песах, – вважаємо нинішній час дуже символічним для вияву доброї волі, милості та милосердя.
Нехай Бог благословить добру справу і всіх, хто їй сприяє.»
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