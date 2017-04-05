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59 міст України, понад 1000 церков і громад разом молилися проти антисемітизму та нацизму
5 квітня 2017, 16:10 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Віруючі в 13 країнах світу 1 і 2 квітня об'єднали голоси в Міжнародній молитві проти антисемітизму та нацизму. Молитва відбулася вже в сьомий раз. У цьому році вперше її одноголосно підтримав Українська Міжцерковна Рада (близько 1000 церков, служінь і місій по всій країні), а також християнські місії, спілки та об'єднання. Про це інформує прес-служба Української Міжцерковної Ради.
Крім України, молилися віруючі з 12 країн світу: Росії, Білорусі, Ізраїлю, Молдови, Китаю, Польщі, Словаччини, Литви, Казахстану, Німеччини, Фінляндії та США. Проти антисемітизму в єдності виступили баптисти і п'ятидесятники, католики і греко-католики, лютерани, православні, месіанські євреї.
Одним з головних подій в рамках цієї всесвітньої ініціативи стала Міжцерковна молитва проти антисемітизму в Києві 1 квітня. Оскільки сама ідея молитви народилася в Києві, а головним організатором вже багато років виступає Київська єврейська месіанська община (КЕМО). Тут зібралися понад 350 гостей з різних церков і громад столиці та області. Віруючі з десятків країн приєдналися до оnline-трансляції молитви.
Серед учасників молитви були:
- Валерій Решетинский – єпископ Об'єднання євангельських церков «Українська Місіонерська Церков», старший пастор церкви «Християнська надія»;
- Анатолій Гаврилюк – єпископ, старший пастор Центру незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія);
Борисе Грісенко – старший рабин Київської єврейської месіанської общини;
- Григорій Комендант – президент Українського Біблійного Товариства;
- Ростислав Шкіндер – учитель, проповідник, євангеліст, директор місіонерської школи «Ковчег спасіння»;
- Сергій Дудка – єпископ Київського регіону об'єднання церков «Перемога».
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це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
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