59 міст України, понад 1000 церков і громад разом молилися проти антисемітизму та нацизму

Віруючі в 13 країнах світу 1 і 2 квітня об'єднали голоси в Міжнародній молитві проти антисемітизму та нацизму. Молитва відбулася вже в сьомий раз. У цьому році вперше її одноголосно підтримав Українська Міжцерковна Рада (близько 1000 церков, служінь і місій по всій країні), а також християнські місії, спілки та об'єднання. Про це інформує прес-служба Української Міжцерковної Ради.

Крім України, молилися віруючі з 12 країн світу: Росії, Білорусі, Ізраїлю, Молдови, Китаю, Польщі, Словаччини, Литви, Казахстану, Німеччини, Фінляндії та США. Проти антисемітизму в єдності виступили баптисти і п'ятидесятники, католики і греко-католики, лютерани, православні, месіанські євреї.

Одним з головних подій в рамках цієї всесвітньої ініціативи стала Міжцерковна молитва проти антисемітизму в Києві 1 квітня. Оскільки сама ідея молитви народилася в Києві, а головним організатором вже багато років виступає Київська єврейська месіанська община (КЕМО). Тут зібралися понад 350 гостей з різних церков і громад столиці та області. Віруючі з десятків країн приєдналися до оnline-трансляції молитви.





Серед учасників молитви були:

- Валерій Решетинский – єпископ Об'єднання євангельських церков «Українська Місіонерська Церков», старший пастор церкви «Християнська надія»;

- Анатолій Гаврилюк – єпископ, старший пастор Центру незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія);

Борисе Грісенко – старший рабин Київської єврейської месіанської общини;

- Григорій Комендант – президент Українського Біблійного Товариства;

- Ростислав Шкіндер – учитель, проповідник, євангеліст, директор місіонерської школи «Ковчег спасіння»;

- Сергій Дудка – єпископ Київського регіону об'єднання церков «Перемога».