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Племінник релігієзнавця Козловського назвав спосіб звільнити вченого з полону бойовиків
4 квітня 2017, 12:57 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Звільнення українського заручника відомого вченого-релігієзнавця Ігоря Козловського, який знаходиться в полоні у бойовиків терористичної організації ДНР, потрібно переводити на рівень нормандської четвірки. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив його племінник Денис Козловський.
"Коли з моменту затримання Ігоря Анатолійовича пройшов рік, ми зрозуміли, що на рівні мінської групи це питання вирішити неможливо, потрібно переводити діалог на рівень нормандської четвірки, міжнародних зустрічей на вищому рівні. Потрібний тиск на політичне керівництво Росії з боку перших осіб держав нормандської четвірки. Спочатку Німеччини, Франції, з боку керівництва Сполучених Штатів Америки. Як це було з усіма політв'язнями, зокрема, Надією Савченко, яка була у всіх новинах, і звільнення якої було в порядку денному", – сказав Козловський.
Він вважає, що це – єдиний спосіб домогтися звільнення Ігоря Козловського.
Вчений знаходиться в СІЗО №5 в окупованому Донецьку, недалеко будівлі центрального універмагу.
"У лютому почався так званий" судовий процес ". Вже було два засідання, друге – 15 березня. Наступне призначене на 20 квітня 2017 року», – сказав Денис Козловський.
Племінник підкреслив, що нібито під час затримання його дядька в книжковій шафі знайшли дві гранати. "Звичайно ж, абсурд. Ніяких гранат, як і будь-який інший зброї, у нього ніколи не було. Я думаю, що їх навіть не потрудилися підкинути, просто написали, що вилучили", – додав він.
Сім'я вченого виїжджала з Донецька частинами. "Коли конфлікт перейшов в гарячу стадію, виїхав молодший син Олександр, потім поїхала дружина Валентина. Ігор Анатолійович залишився в місті зі Святославом (у нього синдром Дауна, - ред)", – повідомив Козловський.
Після затримання Козловського рідні почали шукати спосіб, як вивезти Святослава. Оскільки під час обшуку всі документи були вилучені, то неможливо було перетнути лінію розмежування і переїхати на підконтрольну Україні територію.
Довелося чекати близько дев'яти місяців, коли повернули паспорт синові-інваліду.
"У жовтні 2016 року його таки вдалося перевезти. Зараз сім'я мешкає в Києві. Однак, так як опікуном Слави був оформлений Ігор Анатолійович, після затримання батька йому не виплачується ні фінансова допомога – ні пенсія, ні переселенські, нічого з того, що повинні виплачувати по закону. Для того, щоб відновити виплати, треба переоформити документи, зібрати десятки довідок, а зробити це вкрай складно", – підкреслив Денис Козловський.
Нагадаємо, що Козловського захопили в полон в Донецьку 26 січня 2016 року. Приводом для затримання вченого, який брав участь у відродженні українського козацтва, могла стати спроба підірвати пам'ятник Леніну в Донецьку.
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