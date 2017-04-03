У Мінську затримали 3 українців, які приїхали на теологічний семінар

У Мінську затримано трьох громадян України - християнських проповідників, які приїхали до Білорусі на теологічний семінар: Леонід Номерчук зі Львова, Ашот Саркісян з Хмельницького та Владислав Єрмолов з Миколаєва.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Белорусский партизан".

Зазначається, що теологічний семінар, організований "Місією Блага звістка", мав відбуватися з 21 до 24 березня за участю пастора з Південної Кореї та гостей з України. Без пояснення причин договір про оренду приміщення у СОЦ "Олімп" був розірваний, а організатори намагалися знайти нове місце для проведення свого семінару.

"22 березня біля площі Якуба Коласа троє громадян України - проповідників, які мали брати участь у семінарі, були зупинені міліцією за перехід вулиці у недозволеному місці та оштрафовані. Однак штрафом для них справа не обмежилася - на українців склали протоколи за дрібне хуліганство. І за правопорушення, якого вони не скоювали, українці отримали по 15 діб адміністративного арешту", - йдеться у повідомленні.

За словами Алеся Логвинця - білоруського політика, який перебував у Центрі ізоляції правопорушників та був звільнений 2 квітня, зв'язатися з посольством України в Білорусі затриманим дозволили лише за допомогою листа.

"Дійшов цей лист до адресата і чи був взагалі відправлений - невідомо. 2 квітня посольство не змогло прокоментувати "Белорусскому партизану" інформацію про затриманих, пообіцяли, що завтра прес-секретар зробить заяву", - зазначає видання.