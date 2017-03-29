Духовенство УПЦ (МП) таки взяло участь у конференції в Луганську із «зміцнення русского мира»

Священики Луганської і Ровеньківської єпархій УПЦ (МП) взяли активну участь в міжнародній науково-практичній конференції «Особистість-суспільство-держава: соціальний простір і його безпека», від якої раніше публічно відмежувалася Луганська єпархія УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Рravlitlug.ru і Dahluniver.ru.

Серед організаторів заходу, анонсованого на 23-24 березня, називалися "Міністерство державної безпеки ЛНР, Луганська єпархія РПЦ" і інші установи "Луганської народної республіки", "ДНР" і Росії.

Після широкого розголосу резонансного заходу Луганська єпархія УПЦ (МП) виступила зі спростуванням, у якому стверджувала: "Луганська єпархія УПЦ не має ніякого відношення до організації і проведення вищезгаданої конференції. Мабуть, організатори даного заходу видали бажане за дійсність. Розцінюємо це як спробу використовувати авторитет єпархії і втягнути її в сферу політичних маніпуляцій".

Однак у визначений термін конференція відбулася за активної участі кліриків Луганській і Ровеньківської єпархій УПЦ (МП). Так, до президії конференції увійшов протоєрей Сергій Воронкин, доктор богослов'я, ведучий програми "Добра новина" на "ДТРК ЛНР", настоятель Свято-Успенського храму в с. Бобрикове Антрацитівського благочиння Ровеньківської єпархії УПЦ (МП). Іншим учасником конференції став клірик Луганській єпархії УПЦ (МП) протоєрей Олександр Пономарьов, настоятель храму ікони Божої Матері «Умиління» в Луганську, старший викладач кафедри світової філософії та теології Луганського університету ім. В. Даля.

Обидва священнослужителя виступили на конференції серед "більше 50-ти вчених ЛНР, ДНР, Росії та Білорусі в якості доповідачів", повідомляє Рravlitlug.ru. Серед виступаючих був також Кирило Фролов, зав.відділом зі зв'язків з РПЦ Інституту країн СНД, глава Асоціації православних експертів (Москва), багаторазово викритий у організації та підтримці акцій, спрямованих проти державності України, який також служив посередником між бойовиками і співробітниками вищого керівництва РПЦ, аж до Патріарха Кирила.

У підсумкових рекомендаціях керівництву "Луганської народної республіки" які одноголосно були прийняті учасниками конференції, цитуються вислови Патріарха Кирила і "глави республіки І.В. Плотницького" про "русский мир".

Варто відзначити, що протоєрей Сергій Воронкин ще в 2015 р заявляв, що "громадянська війна прийшла до нас тому, що ми не дякували Богу за мир" і що "ця біда дана нам за велику кількість сект, які розплодилися на території України".

Після конференції, 28 березня, активісти "ЛНР" і духовенство УПЦ (МП) продовжили обговорення "методів популяризації «русского мира серед молоді". Зокрема, згаданий вище клірик Луганській єпархії УПЦ (МП) протоєрей Олександр Пономарьов зазначив, що сьогодні жителі "ЛНР" перебувають на розломі двох цивілізацій - російської і англо-саксонської.

"Ми повинні для себе усвідомити, хто ми є, до чого ми прагнемо, які ставимо завдання", - додав він.