Тандіт: Ігоря Козловського включили у списки обміну полоненими

Радник глави СБУ Юрій Тандіт повідомив, що зараз у Донецьку та Луганську перебуває 118 заручників.

Про це він сказав сьогодні журналістам, пише Укрінформ.

"Зараз у Донецьку й Луганську перебуває 118 заручників. Цифра зросла, оскільки кілька осіб було затримано у Донецьку й вони автоматично стають заручниками. Знайдено 3136 осіб...", - сказав Тандіт.

Він зазначив, що, на жаль, Російська Федерація продовжує використовувати заручників. "Це те, чим вони на нас давлять", - сказав Тандіт.

За його словами, бойовики намагаються з українською стороною розмовляти з позиції сили, коли йдеться про заручників.

Як приклад Тандіт представив ситуацію з ученим-релігієзнавцем Ігорем Козловським, якого звинуватили у "шпигунстві".

Коли українська сторона просила внести його в списки, то бойовики сказали про те, що він шпигун і до цих списків не має жодного відношення.

Після цього у донецькому суді з'ясувалося, що його вже не звинувачують у "шпигунстві", а звинувачують у зберіганні гранат, яких він ніколи не бачив, оскільки обшук проходив на його квартирі у його відсутність.

Зараз Ігоря Козловського, зазначив Тандіт, внесено у списки на обмін.