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Тандіт: Ігоря Козловського включили у списки обміну полоненими
24 березня 2017, 16:11 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Радник глави СБУ Юрій Тандіт повідомив, що зараз у Донецьку та Луганську перебуває 118 заручників.
Про це він сказав сьогодні журналістам, пише Укрінформ.
"Зараз у Донецьку й Луганську перебуває 118 заручників. Цифра зросла, оскільки кілька осіб було затримано у Донецьку й вони автоматично стають заручниками. Знайдено 3136 осіб...", - сказав Тандіт.
Він зазначив, що, на жаль, Російська Федерація продовжує використовувати заручників. "Це те, чим вони на нас давлять", - сказав Тандіт.
За його словами, бойовики намагаються з українською стороною розмовляти з позиції сили, коли йдеться про заручників.
Як приклад Тандіт представив ситуацію з ученим-релігієзнавцем Ігорем Козловським, якого звинуватили у "шпигунстві".
Коли українська сторона просила внести його в списки, то бойовики сказали про те, що він шпигун і до цих списків не має жодного відношення.
Після цього у донецькому суді з'ясувалося, що його вже не звинувачують у "шпигунстві", а звинувачують у зберіганні гранат, яких він ніколи не бачив, оскільки обшук проходив на його квартирі у його відсутність.
Зараз Ігоря Козловського, зазначив Тандіт, внесено у списки на обмін.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.