Зраджувати Росію не можна: в РПЦ вбивство Вороненкова назвали «Божим втручанням»

Колишній заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату підкреслив, що Росію зраджувати не можна.

«Я думаю, що тут не обійшлося без втручання Божого в історію, незалежно від того, здійснилося чи це втручання людськими руками, якими керує воля і розум, або сталася якась випадковість. У цьому випадку було якесь втручання Боже в історію, і воно, безумовно, пов'язано зі справедливістю і правдою, тому що все-таки зраджувати Росію не можна, і це виклик не тільки одній країні, а виклик Богу», – зазначив Всеволод Чаплін в інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва».

За його словами, Росія – це «не просто звичайна країна».

«Росія – це основа престолу Бога, це єдина сьогодні держава, яка має, принаймні, теоретично шанс побудувати закон і суспільство на основі Божого закону. Тому жити в Росії і піклуватися про майбутнє Росії -– це християнський обов'язок, а зрада Росії – це справа антихристиянська, і Господь, звичайно, за це карає», – упевнений співрозмовник радіостанції.

Раніше на своїй сторінці в Facebook Чаплін закликав ввести смертну кару для зрадників батьківщини.

Колишній депутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений в центрі Києва ​​23 березня. Невідомий відкрив стрілянину, коли Вороненков разом з охоронцем вийшов з готелю.