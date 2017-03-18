Для звільнення Козловського треба підключити міжнародні організації, – Тандіт

Окупаційні власті на території Донецька затягують процес звільнення відомого українського вченого Ігоря Козловського та інших заручників. Для його звільнення необхідна підтримка міжнародних організацій.

Про це в коментарі Укрінформу сказав радник керівника Служби безпеки України, керівник центру сприяння звільненню заручників Юрій Тандіт.

"Я думаю, що крім того, що робимо ми, треба розраховувати на підтримку міжнародних організацій. В чому суть? Суть у тому, що він не звичайний в'язень, він дійсно цивільна особа, він науковець у віці. Проблема в тому, що навколо Ігоря Козловського намагаються розіграти певну гру, їм (окупаційній владі - ред.) потрібно "зберегти обличчя". Якщо з хлопцями, які захищають Україну зі зброєю в руках, зрозуміло (їм можна закидати те, що вони тримали зброю в руках), то ця людина ні в чому не винна. Їм важче у випадку Козловського зберігати "імідж" будь-якого порядку в ОРДО. Вони будуть максимально тягнути зі звільненням заручників. По Ігорю Козловському результат може бути різним, але ми сподіваємося, що його звільнять", - сказав Тандіт.

Від також підтвердив інформацію, що Козловський з 2 вересня 2016 року знаходиться в списках СБУ на звільнення.

"Можу підтвердити інформацію, що з 2 вересня 2016 року Ігор Козловський знаходиться в списках Служби безпеки України на звільнення", – зазначив Тандіт.

Радник керівника СБУ зазначив, що на всіх засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона порушує питання про його звільнення.

"На всіх засіданнях в Мінську ми подаємо його в списках, про нього завжди говорять наші перемовники і ставлять це питання. Інший аспект потрібно враховувати: відношення фактично російських маріонеток з Донецької та Луганської областей до нього. Враховуючи, що це людина похилого віку, і він не брав участі зі зброєю в руках у бойових діях. Він просто патріот України. Єдине, чим йому можна дорікнути, це те, що він скрізь говорив про те, що Донецьк і Луганськ – це територія України", – заявив Тандіт.

Він також пояснив, що звинувачення проти донецького вченого були сфальсифіковані.

"Йому підкинули дві гранати, обшук проходив без його присутності і фактично його звинуватили у зберіганні боєприпасів. Нічого іншого йому інкримінувати не можуть", – розповів Тандіт.

Як повідомлялося, Ігоря Козловського в окупованому Донецьку бойовики "ДНР" затримали 27 січня 2016 року. За словами дружини Козловського, вчений залишався і не виїжджав з Донецька у зв'язку з тим, що доглядав за хворим сином.

16 березня 2017 року користувачі соціальних мереж, активісти почали флешмоб #FreeKozlovskyy з метою привернути увагу до перебування Козловського в полоні у бойовиків. У флешмобі взяли участь відомі блогери, політики, художники і артисти.

Ігор Козловський – український вчений і громадський діяч, кандидат історичних наук, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців, президент донецької обласної громадської організації "Центр Діскавері", керівник Міжнародного центру християнсько-мусульманського діалогу та співробітництва.