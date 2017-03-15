У Московському Патріархаті проти перепоховання Леніна

17 березня 2017, 14:00 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Перший заступник голови синодального відділу взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Олександр Щипков назвав вкрай несвоєчасною ідею поховати тіло Леніна і запропонував ввести в Росії мораторій на війну з політичними символами.

"Ми прекрасно розуміємо, що його присутність на Червоній площі не має нічого спільного з християнськими традиціями. Але ми можемо ставити питання про перепоховання не раніше, ніж припиниться кампанія з декомунізації і десовєтизації на пострадянському просторі. І згодом, ставлячи це питання, ми зобов'язані виходити виключно з релігійних, а не політичних міркувань ", - пише Щипков в статті, опублікованій на сайті "Інтерфакс-Релігія".

Днями Архієрейський Синод Руської Зарубіжної Церкви з нагоди сторіччя революції закликав звільнити населені пункти від пам'ятників Леніну, а центр Москви - від його тіла. На думку РПЦЗ, "звільнення Червоної площі від останків головного гонителя і мучителя XX століття й знищення поставлених йому пам'ятників" стало б "одним із символів примирення російського народу з Господом".

Тим часом в Московському Патріархаті не поділяють такої постановки питання.

"Ми бачимо, як тема декомунізації використовується нашими найближчими сусідами з метою дерусифікації. Чи можемо ми лити воду на цей ідеологічний млин? Зрозуміло, ні, не можемо", - зазначає Щипков.

Тому, вважає Щипков, слід прийняти "тимчасовий мораторій на будь-яку війну з політичними символами в Росії, яке б походження вони не мали".

"Звичайно, це не означає, що вулицям і містам не треба повертати споконвічні російські назви. Це необхідно, але виключно з історичних, а не політичних міркувань. Не слід займатися політичними кампаніями, пов'язаними з політичними символами. Це вкрай руйнівне заняття", - додав представник Церкви. З тієї ж самої причини він назвав несвоєчасною постановку питання про поховання тіла Леніна "з явно політичних мотивувань".

 

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теги до статті:Володимир Ленін,Декомунізація,РПЦ
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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