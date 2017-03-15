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Керівник окупаційної влади Криму виступає за православну монархію
15 березня 2017, 10:42 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Росія потребує такої форми правління, як монархія, вважає керівник окупаційної влади республіки Крим Сергій Аксьонов, повідомляє Інтерфакс-релігія.
"Нам така демократія у тому вигляді, в якому вона підноситься західними ЗМІ, не потрібна. (...) У нас є свої традиційні православні духовні цінності (...). Сьогодні, на мій погляд, Росії потрібна монархія", - сказав С.Аксьонов в ефірі телеканалу "Перший Кримський" у вівторок ввечері.
"Демократія, на мій погляд, на сьогоднішній день, за сьогоднішніх умов, при тому, що у нас є зовнішній ворог, це зайве. Я маю на увазі не демократію, як її розуміють нормальні люди, а вседозволеність, як багато хто трактує режим демократії", - заявив він.
Так званий глава Криму вважає, що президенту в Росії потрібно більше повноважень. "Чому я кажу, що я - солдат президента? Тому що, поки є зовнішній ворог, на мій погляд, необхідно єдиноначальність. Сьогодні у президента має бути більше прав, аж до, вибачте, диктатури", - сказав він.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.