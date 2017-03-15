Керівник окупаційної влади Криму виступає за православну монархію

15 березня 2017, 10:42 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Росія потребує такої форми правління, як монархія, вважає керівник окупаційної влади республіки Крим Сергій Аксьонов, повідомляє Інтерфакс-релігія.

"Нам така демократія у тому вигляді, в якому вона підноситься західними ЗМІ, не потрібна. (...) У нас є свої традиційні православні духовні цінності (...). Сьогодні, на мій погляд, Росії потрібна монархія", - сказав С.Аксьонов в ефірі телеканалу "Перший Кримський" у вівторок ввечері.

"Демократія, на мій погляд, на сьогоднішній день, за сьогоднішніх умов, при тому, що у нас є зовнішній ворог, це зайве. Я маю на увазі не демократію, як її розуміють нормальні люди, а вседозволеність, як багато хто трактує режим демократії", - заявив він.

Так званий глава Криму вважає, що президенту в Росії потрібно більше повноважень. "Чому я кажу, що я - солдат президента? Тому що, поки є зовнішній ворог, на мій погляд, необхідно єдиноначальність. Сьогодні у президента має бути більше прав, аж до, вибачте, диктатури", - сказав він.

 

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теги до статті:Окупація Криму
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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