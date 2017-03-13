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Російський священик вимагає знищувати емігрантів ракетними ударами
13 березня 2017, 12:04 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Протоієрей Всеволод Чаплін, який раніше очолював Синодальний відділ РПЦ із взаємодії Церкви і суспільства, закликав до вбивств емігрантів, запропонувавши застосовувати до тих, що перебувають у західних країнах, в тому числі ракетну зброю.
Про це повідомляє ІА ЗІК з посиланням на сайт mk.ru.
Приводом для міркувань Чапліна послужило вбивство в Малайзії старшого брата чинного північнокорейського лідера Кім Чн Ина – Кім Чен Нама, на думку більшості експертів, здійснене спецслужбами КНДР.
Чаплін визнав подібну практику не тільки нормальною, але й закликав поширити її як можна ширше.
Священик написав, що «істерика» навколо вбивства Кім Чен Нама пояснюється тим, що «затрепетали зрадники, що втекли з різних держав з незахідною політичною культурою в країни «вільного світу», насамперед на Захід. І ті, хто їх ховає і «гарантує їх безпеку». І ті таємні зрадники, які подумують втекти».
В якості заходів боротьби з такими Чаплін висунув програму, що складається з трьох пунктів. По-перше, він закликав повернути смертну кару для зрадників Батьківщини, по-друге, «авторизувати» спецпідрозділ по їх вбивству, нехай навіть ціною життя і волі», а по-третє, «авторизувати точкові ракетні удари по зрадникам».
Священик зазначив, що подібні дії знаходяться в рамках істинного християнства, і назвав героєм вбивцю Льва Троцького Рамона Меркадера.
Відзначимо, що серед коментаторів Чапліна, в цілому порівняли його пропозиції з нацистською практикою, але знайшлися й ті, хто підтримав їх, зазначивши лише «надмірність» ракетних ударів.
Раніше Він вже робив подібні заяви, зокрема, в ефірі «Ехо Москви» виправдовуючи масові вбивства і державний терор, після чого його перестали запрошувати на радіостанцію.
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