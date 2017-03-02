У Києві презентували політичну партію соціальних християн

5 березня 2017, 11:25 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Києві в суботу, 4 березня, відбулася презентація нової політичної партії «Український дім». Про це інформує «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, ця політична сила виникла 5 листопада 2016 року на базі перейменованої Соціально-християнської партії, що була заснована в 2004 році, а її лідером у 2004-2005 рр. була народний депутат України, співачка Оксана Білозір.

«Ідеологія партії «Український дім» ґрунтується на традиційних духовно-світоглядних цінностях українського народу, узгоджених зі стандартами демократії, ідеями гуманізму християнського віровчення, концепції сталого розвитку світової економіки», - йдеться в програмі політсили.

Як переконують у партії «Український дім», вони боротимуться з корупцією в усіх органах державної влади, виступають за запровадження процедури відкликання депутатів і зняття депутатської недоторканності, запровадження практики прямого народовладдя у територіальних громадах з допомогою референдумів та інших форм, проведення масштабних економічних реформ в Україні.

У зовнішній політиці партія виступає за вступ України в Євросоюз і членство в НАТО, введення військового стану на території Донецької та Луганської областей, відновлення ядерного статусу України у зв'язку з порушеннями Будапештського меморандуму Росією. Крім того, в своїй програмі партія «Український дім» пропонує дозволити усім психічно здоровим та несудимим громадянам купувати і володіти вогнепальною та холодною зброєю.

Головою цієї політичної сили є директор державного підприємства «Український дім» Юрій Стельмащук. В його біографії зазначено, що він є священнослужителем Андріївського собору (УАПЦ), займається волонтерською та благодійною діяльністю.

Юрй Стельмащук Фото: facebook.com/zalissj

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теги до статті:Партія «Український дім»,Релігія і політика
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Останні коментарі

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