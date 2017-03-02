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У Поклонскої в Криму замироточив бюст Миколи II. Церква це коментувати відмовляється
5 березня 2017, 10:46 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Колишній окупаційний прокурор Криму, невизнаний депутат Державної думи Росії Наталія Поклонська, стверджує, що в Криму замироточив бюст останнього російського імператора Миколи II. За словами коллаборантки, до статуї вже носять хворих людей, повідомляє «Фраза».
«Мені мої співробітники телефонують з Криму, з прокуратури, які доглядають за каплицею. Ви знаєте, сьогодні вранці бюст Миколи II, володаря нашого, який ми встановили у сквері біля каплиці, замироточив», - розповіла Поклонська в ефірі телеканалу «Царгород ТВ».
Як повідомляє НБН, за її словами, до погруддя вже несуть хворих людей, щоб мироточаща статуя Миколи II їх вилікувала. «Володар нам допомагає. Адже вони загинули для того, щоб ми зробили Росію процвітаючою і великої», - заявила «депутат».
Тим часом, заступник голови Синодального відділу із взаємин Російської Православної Церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе відмовився коментувати цю інформацію. «Можете сказати, що ми відмовилися», - відповів Кипшидзе на прохання радіостанції «Говорить Москва» прокоментувати те, що трапилося.
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