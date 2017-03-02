Одеські депутати не посміють конфліктувати з митрополитом Агафангелом через фінансування собору, - громадська діячка

Одеський громадський активіст та журналіст Зоя Казанжи прогнозує, що депутати міськради не підуть на конфлікт з митрополитом УПЦ (МП) Агафангелом (Савіним) і проголосують за виділення 2 мільйонів 209 тисяч гривень Спасо-Преображенському храму УПЦ (МП).

Про це вона написала у себе на Фейбуці.

«В Одесі ніхто не хоче чіпати Одеську єпархію. Ніхто не хоче називати речі своїми іменами. Ніхто не хоче говорити вголос про роль Агафангела в подіях весни 2014 року. Всі вже забули, як він звідси втік і повернувся тільки в травні 2014, повирішувавши, без сумніву, питання власної безпеки», - зазначила активістка.

За її словами, митрополит Агафангел є таким собі сірим кардиналом одеського політикуму, який має вплив на багатьох впливових людей і від якого залежить спокій у місті.

«І всі наші місцеві керманичі ходили і ходять до нього домовлятися. Тому що «він контролює багатьох людей в місті і від нього залежать мир і спокій в Одесі», - повідомила вона.

«Це означає, що податки, які я плачу в місті, підуть цим ... в рясах. 2 мільйони 209 тисяч гривень. На борги по газу і на зарплату персоналу», - наголосила Зоя Казанжи.

Нагадаємо, Одеська міськрада має намір збільшити фінансування Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП).

У бюджеті 2017 року для церковнослужителів передбачили 1 млн 884 тисячі 200 гривень. Мерія має намір додати ще 325 тисяч. Таким чином, витрати на утримання храму виростуть до 2 мільйонів 209 тисяч 200 гривень.

Виділені кошти підуть на оплату боргів за газ, а також на зарплати співробітникам собору, які виросли в зв'язку з дворазовим підвищенням мінімалки.

Утримання собору оплачується міськрадою з 2010 року.