Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву

1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 0 |   | Код для блогу |  | 

Предстоятель УПЦ КП висловився про війну в Україні і конфлікт Церков у нашій країні. Вплив від війни на сході України відчула і Церква. Про це заявив глава УПЦ КП Філарет в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

За його словами, з початком війни українці почали відрізняти, яка Церква насправді українська, "яка Церква захищає українські інтереси, української держави, а яка захищає інтереси Росії". "І тому народ побачив, хто є хто. У результаті дуже багато, не десятки, а сотні тисяч прихожан Московського Патріархату перейшли і переходять у Київський Патріархат", - розповів Патріарх Філарет.

Він також пояснив, чим відрізняється "мир", за який виступає УПЦ (МП). "Ми не хочемо бути у світі в умовах рабства, ми не хочемо, щоб Україна знову увійшла до складу Російської імперії. Такого миру ми не хочемо. Ми хочемо справедливого світу, а справедливий світ - це означає, що Україна повинна бути незалежною державою, дружньою державою до всіх європейських держав, у тому числі і до Росії", - підкреслив Патріарх УПЦ КП. Про це повідомляє РБК-Україна.

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теги до статті:Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП,Російська агресія проти України,Філарет (Денисенко)
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