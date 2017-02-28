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Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 0 | | Код для блогу | |
Предстоятель УПЦ КП висловився про війну в Україні і конфлікт Церков у нашій країні. Вплив від війни на сході України відчула і Церква. Про це заявив глава УПЦ КП Філарет в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".
За його словами, з початком війни українці почали відрізняти, яка Церква насправді українська, "яка Церква захищає українські інтереси, української держави, а яка захищає інтереси Росії". "І тому народ побачив, хто є хто. У результаті дуже багато, не десятки, а сотні тисяч прихожан Московського Патріархату перейшли і переходять у Київський Патріархат", - розповів Патріарх Філарет.
Він також пояснив, чим відрізняється "мир", за який виступає УПЦ (МП). "Ми не хочемо бути у світі в умовах рабства, ми не хочемо, щоб Україна знову увійшла до складу Російської імперії. Такого миру ми не хочемо. Ми хочемо справедливого світу, а справедливий світ - це означає, що Україна повинна бути незалежною державою, дружньою державою до всіх європейських держав, у тому числі і до Росії", - підкреслив Патріарх УПЦ КП. Про це повідомляє РБК-Україна.
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- 28 лютого 2017, 23:28
«Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру — потому она и «ненька», а Киев — «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы |
- 28 лютого 2017, 20:17
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього |
- 24 лютого 2017, 14:51
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"... |
- 24 лютого 2017, 11:33
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою |
- 24 лютого 2017, 10:52 |
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