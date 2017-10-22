В УПЦ (МП) хочуть, аби Папа втрутився у конфлікт навкого храму у Коломиї

Івано-Франківська єпархія УПЦ (МП) виступлиа із Зверненям щодо подій навколо конфліктного Свято-Благовіщенського храму у Коломиї.

Священнослужителі УПЦ (МП) закликають, аби у ситуацію, не зволікаючи, втрутилися:

- Президент України,

- правоохоронні органи,

- провід Української Греко-Католицької Церкви,

- Апостольський Нунцій в Україні, архиєпископ Клаудіо Гуджеротті,

- Папа Римський Франциск

- міжнародні правозахисні організації.

Автори Звернення зазначають, що ситуація, яка склалася навколо Благовіщенського храму м. Коломиї, для правової держави є неможливою.

«Якщо права людини не можуть бути забезпечені ні рішеннями суду, ні правоохоронними органами, ні Гарантом Конституції України, то як можна говорити про безпеку суспільства. Незаконне утримання Свято-Благовіщенського храму, у випадку його безкарності, може стати прецедентом для подальшого порушення правопорядку у суспільстві», - йдеться у документі.

Представники Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) наголошують, що

зі свого боку вони залучатимуть весь комплекс національних та міжнародних правових засобів для відновлення порушеного права.

Нагадаємо, що днями Коломийська єпархія УГКЦ теж оприлюднила заяву щодо подій навколо цього конфліктного храму.

Для мирного врегулювання цієї ситуації греко-католики пропонують створити чотирьохсторонню комісію, до складу якої увійшли б Івано-Франківська облдержадміністрація; виконком міста Коломия, Коломийська єпархія УГКЦ та Івано-Франківська єпархія УПЦ (МП). Духовенство УГКЦ також закликало своїх вірян не піддаватися на провокації, виявляти християнську пошану до представників інших конфесій.

Як уже інформувала РІСУ, 5 червня церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату) під тиском громадськості зачинили і опечатали.

Коломияни вимагали повернути церкву до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій створили робочу групу і домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.

7 червня 2017 року Коломийський міський голова підписав розпорядження № 206-р "Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці". Відтак робоча група визначила години відправ біля храму між конфесіями. Однак громада УПЦ (МП) оскаржила розпорядження в суді.

Рішення суду обурило громадськість міста. 18 жовтня військові капелани влаштували поблизу храму цілодобове чергування і молитви.

22 жовтня під стінами Благовіщенського собору сталася сутичка між блокувальниками та представниками УПЦ (МП), які намагалися проникнути до храму.