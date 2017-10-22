Коломийська єпархія УГКЦ закликає вірян не піддаватися на провокації довкола Благовіщенського храму

Коломийська єпархія УГКЦ оприлюднила заяву щодо подій навколо храму Благовіщення Пресвятої Богородиці у м. Коломия.

Як зазначається у документі, Коломийська єпархія, як і вся УГКЦ, послідовно виступають за збереження в Україні міжконфесійного миру та злагоди й нікому не наказують і не рекомендують захоплювати силою храми чи будь-яке інше майно.

«Для мирного врегулювання цієї ситуації було запропоновано створити чотирьохсторонню комісію у складі: Івано-Франківська облдержадміністрація; виконком міста Коломия, Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ та Івано-Франківська єпархія УПЦ, для мирного врегулювання цієї ситуації. Надіємось, що така комісія зможе знайти мирний і справедливий шлях вирішення цієї конфліктної ситуації», - йдеться в документі.

«Закликаємо духовенство і мирян нашої Церкви в м. Коломиї та околицях не піддаватися на провокації, виявляти християнську пошану до представників інших конфесій, зберігати послух державному і церковному законові та уникати будь-якого насилля у вирішенні міжконфесійних майнових суперечок», - наголошують автори заяви.

Нагадаємо, 5 червня цього року унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури –церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату) під тиском громадськості зачинили і опечатали.

Коломияни вимагали повернути церкву до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій створили робочу групу і домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.

7 червня 2017 року Коломийський міський голова підписав розпорядження № 206-р "Про утворення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці". Відтак робоча група визначила години відправ біля храму між конфесіями. Однак громада УПЦ (МП) оскаржила розпорядження в суді.

Рішення суду обурило громадськість міста. 18 жовтня військові капелани влаштували поблизу храму цілодобове чергування і молитви.

22 жовтня під стінами Благовіщенського собору сталася сутичка між блокувальниками та представниками УПЦ (МП), які намагалися проникнути до храму.