Одеські активісти демонтували паркову «тільки для православних»

В Одесі 24 вересня активісти демонтували юніпаркери, встановлені перед Свято-Пантелеймонівським собором УПЦ (МП). Цей майданчик для паркування, вважають вони, повинен бути доступним для всіх одеситів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав колишній лідер одеського осередку «Правого Сектору» Сергій Стерненко, повідомляє Корупція.Інфо.

Стерненко повідомив, що священнослужителі «приватизували» парковку загального користування: встановили на ній блокувальні юніпаркери та саморобний знак «зупинка заборонена».

«Особа в рясі на повному серйозі заявила, що парковка тільки для православних, а ось те авто – батюшкіних законів не знає, слухаю, що каже владика (настоятель)», – пише Стерненко.

Коли активісти стали демонтувати юніпаркери, вбитими у землю більше, ніж на метр, то до них підійшли працівники правоохоронних органів та особи, які відстоюють інтереси Московського Патріархату. Активісти вирішили не розпалювати конфлікт.

«В ході спілкування з представниками собору, один з них заявив, що «через активістів Україна потеряла Крим і Донбас», а інший - «що російських військ на Донбасі немає».

«Третій чоловік в рясі, який представився Дмитром, заявив, що є капеланом ВСУ. Пізніше він же сказав, що «собор розбереться, законно чи ні встановили юніпаркери, і якщо ні – демонтують ті, які залишилися», – написав Стерненко і додав, що в поліцію активісти написали заяву про порушення прав.