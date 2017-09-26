Одеські активісти демонтували паркову «тільки для православних»

26 вересня 2017, 13:48 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Одесі 24 вересня активісти демонтували юніпаркери, встановлені перед Свято-Пантелеймонівським собором УПЦ (МП). Цей майданчик для паркування, вважають вони, повинен бути доступним для всіх одеситів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав колишній лідер одеського осередку «Правого Сектору» Сергій Стерненко, повідомляє Корупція.Інфо.

Стерненко повідомив, що священнослужителі «приватизували» парковку загального користування: встановили на ній блокувальні юніпаркери та саморобний знак «зупинка заборонена».

«Особа в рясі на повному серйозі заявила, що парковка тільки для православних, а ось те авто – батюшкіних законів не знає, слухаю, що каже владика (настоятель)», – пише Стерненко.

Коли активісти стали демонтувати юніпаркери, вбитими у землю більше, ніж на метр, то до них підійшли працівники правоохоронних органів та особи, які відстоюють інтереси Московського Патріархату. Активісти вирішили не розпалювати конфлікт.

«В ході спілкування з представниками собору, один з них заявив, що «через активістів Україна потеряла Крим і Донбас», а інший - «що російських військ на Донбасі немає».

«Третій чоловік в рясі, який представився Дмитром, заявив, що є капеланом ВСУ. Пізніше він же сказав, що «собор розбереться,  законно чи ні встановили юніпаркери, і якщо ні – демонтують ті, які залишилися», – написав Стерненко і додав, що в поліцію активісти написали заяву про порушення прав.

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теги до статті:Протест,УПЦ (МП) в Одесі
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    Останні коментарі

    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

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