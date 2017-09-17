Плакатами "Геть з України!" зустріли Передстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія у Кропивницькому

18 вересня 2017, 11:14 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

17 вересня, активісти провели акцію протесту під час візиту до Кропивницького Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія (Березовського).

Про це повідомляє Depo.Кропивницький.

З плакатами "УПЦ МП - це московська КДБ-секта" та "Москальські попи - геть з України!" до Свято-Вознесенського собору Свято-Єлисaветинського чоловічого монaстиря, який розтaшовaний нa Новій Бaлaшівці, прийшли до 20 активістів.

Сутичок біля храму, за словами очевидців, не виникало.

Митрополит Онуфрій у супроводі охоронців та священнослужителів пройшов до собору, де провів Богослужіння.

На освячення собору місцеві єпархії УПЦ (МП) привезли вірян з районів області.

Нагадаємо, що окрім освячення нового храму Митрополит Онуфрій запланував участь в урочистостях до 70-річчя утворення Кіровогрaдської єпaрхії тa Дня тезоіменитствa її керівникa - митрополитa Іоaсaфa (Губень).

 

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теги до статті:Онуфрий (Березовский),Протест,УПЦ (МП) на Кіровоградщині
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    Останні коментарі

    • Aquinatus | 18 вересня 2017, 17:23

      https://youtu.be/E_4Iq852t3A

    • keleynik | 18 вересня 2017, 13:32

      Согласен с enzian. Добавлю:"пастырь добрый душу свою полагает за овцы...И ины овцы имам, яже не суть от двора сего: и тыя ми подобает привести..." А тут не то что душу, а - просто - или

    • Василий Петров | 18 вересня 2017, 13:14

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    • Roman Revak | 18 вересня 2017, 11:39

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    • Ігор Мицько | 17 вересня 2017, 23:41

      "Община" української це пляма, яку залишає песик. Треба "громада"

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