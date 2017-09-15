В УКУ звинуватили харківське видавництво «Фоліо» у піратстві

15 вересня 2017, 14:30 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

Два варіанти спогадівНа цьогорічному Форумі видавців у Львові видавництво УКУ презентувало чимало своїх доробок. Серед них і книгу «Йосип Сліпий. Спомини», яку видали ще торік. Однак, як з’ясувалося, працю із також самою назвою та таким самим текстом до Львова привезло й харківське видавництво «Фоліо».

В УКУ вважають, що харків’яни порушили авторські та суміжні права, оскільки не мали дозволу на перепублікацію спогадів Патріарха Йосифа Сліпого, які перебувають у церковному архіві.

Директор Видавництва УКУ Володимир Нетак звернувся до колег з «Фоліо» із офіційною вимогою про припинення порушення авторських прав.

Пропонуємо текст офіційного звернення:

Вимога видавництва УКУ

«Як не прикро, але Видавництво Фолiо приїхало на Форум Видавців з піратською книгою! Публікуємо наше офіційне звернення!

На випадок, якби у когось були сумніви:

1) Якогось «одного» тексту цих споминів, який можна було б «просто» взяти й видати, не існувало аж до появи нашої публікації. Існувала низка машинописних версій, де були відмінності, які були проаналізовані упорядниками і - на підставі певних критеріїв, прийнятих при публікації такого роду джерел - зведені в одну із зазначенням різночитань, виправленням помилок, уніфікацією правописних непослідовностей тощо. Тобто взяти і «просто» передрукувати можна тільки продукт складної праці упорядників і редакторів нашого видання, а не спомини самі по собі.

!!!!! Невігластво видавців-крадіїв ілюструє хоч би те, що вони полінувалися прибрати з тексту, підготованого нами до друку, трикутні дужки, якими були позначені місця з різночитаннями, хоч самі різночитання в примітках викинули!!!!

2) Спомини самі по собі, у вигляді низки машинописних версій, не є громадським надбанням, не належать до загальнодоступних архівів, а знаходяться в закордонному приватному (церковному) архіві, і їх використання без дозволу цього архіву - неможливе. Сам Йосиф Сліпий не призначав їх для публікації, і за його життя (та й довго по його смерті) вони не були доступні історикам, аж поки Греко-Католицька Церква, як власник і хранитель цього документа, не ухвалила рішення їх опублікувати», — прокоментували у видавництві УКУ.

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теги до статті:Видавництво УКУ,Йосиф Сліпий,Форум видавців
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