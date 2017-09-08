У Миколаєві через будівництво храму УПЦ (МП) сталася бійка

У Миколаєві через будівництво храму Української Православної Церкви (Московського Патріархату) сталася сутичка між вірянами та активістами ВО «Свобода».

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«6 вересня до Корабельного відділу поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій на пр. Богоявленському, 328. Через розбіжності у поглядах щодо розташування церкви між двома групами осіб виник інцидент. Поліція вживає заходів для врегулювання конфлікту, що виник на грунті різних поглядів стосовно будівництва церкви», - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що на місце події прибули керівництво ГУНП в Миколаївській області, Корабельного відділу поліції, співробітники слідчо-оперативної групи та патрульні поліцейські

У свою чергу, активістка ВО «Свобода» Аліна Бєланенко на своїй сторінці у Facebook написала, що «затримано керівника обласного осередку ВО "Свободи" Демида Губського, керівника обласного осередку ВГО "Сокіл" Володимира Губського та ще кілька активістів".

Як стало відомо Укрінформу, близько двох десятків активістів, які виступають проти будівництва храму Української Православної Церкви (Московського Патріархату) у цьому місці, почали розбирати опалубку, закладену під будівництво церкви. Сюди прийшли кілька десятків віруючих і між ними сталася словесна перепалка і штовханина.

Конфлікт навколо будівництва церкви у зеленій зоні триває уже давно, але час від часу він загострюється.