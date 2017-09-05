В УПЦ (МП) поскаржилися ОБСЄ на "гоніння вірян" в Котюжинах на Тернопільщині

Зустріч представників релігійної громади УПЦ (МП) села Котюжини на Тернопільщині разом з парохом з представниками моніторингової місії ОБСЄ в Україні відбулася 5 вересня у приміщенні сільської ради Великих Вікнин Збаразького району .

Під час зустрічі обговорювалися питання врегулювання конфлікту, який виник у селі навколо храму первомученика Стефана. За словами протоєрея УПЦ (МП) Олександра Кантицького, який є парохом релігійної громади УПЦ у Котюжинах, у селі відбуваються "гоніння на вірян Української Православної Церков".





Згідно з повідомленням інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, зустріч з представниками місії ОБСЄ відбулася за ініціативи міжнародних спостерігачів, які "декларують бажання сприяти відновленню мирних міжконфесійних відносин у селі". Представники місії також мали зустріч з громадою УПЦ КП. Наступна зустріч відбудеться у жовтні — також окремо з кожною громадою, а вже після цього заплановано провести спільну нараду двох громад.

Довідка РІСУ:

Перші збори в Котюжинах щодо переходу громади УПЦ храму первомученика Стефана до Київського Патріархату відбулися 12 лютого, а наприкінці місяця громада подала документи про перереєстрацію статуту. Як говорять у громаді УПЦ КП, із 350 місцевих жителів приблизно 15 залишилися в УПЦ (МП). Із дітьми таких близько 40. Спільно з громадою юрисдицкцію змінила й більшість членів церковного комітету, але не священик.

У Тернопільській єпархії УПЦ (МП) визнали, що в Котюжинах більшість людей висловила підтримку УПЦ КП. Але розвиток подій засудили.

Громада УПЦ (МП) деякий час служила у церковній хаті біля храму, в якій прописаний священик із родиною. Але безпосередньо священик живе в селі Гніздичне. Громада УПЦ КП зверталася до священика, аби він знявся з реєстрації, але той відмовився. З цього приводу громада звернулася до прокуратури і поліції.

27 липня представники УПЦ КП проникнули у приміщення церковного будинку. В результаті переговорів, щоб уникнути подальших конфліктів, релігійна громада УПЦ погодилася поділити будинок на дві частини. Клірику УПЦ КП віддали кімнату і кухню, де він міг би ночувати. У будинку також залишили місце для звершення богослужінь громадою УПЦ.

22 серпня 2017 року представники громади УПЦ заявили про пограбування приміщення, в якому молилася громада. Зараз богослужіння громада УПЦ звершує на вулиці.

Наразі в різних судових інстанціях триває розгляд справи щодо володіння храмом в Котюжинах.