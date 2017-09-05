Громаду УПЦ КП в Констянтинівці намагаються повернути під владу Московського Патріархату

Прес-конференція на тему “Боротьба громади Свято-Стрітенського храму в Костянтинівці, на Донеччині, за право належати до Київського Патріархату та перешкоди, які чинять їй в цьому” відбулася 5 вересня в "Укрінформі".

Громада відстоює таке право уже впродовж 3 років. Нині перед громадою постала небезпека, що її на підставі корупційних судових рішень силою змушуватимуть повернутися під владу Московського Патріархату, чим спровокують серйозне загострення ситуації у прифронтовому регіоні.

У заяві громади Свято-Стрітенського храму, опублікованій прес-службою УПЦ КП, йдеться про те, що "окремі представники української влади" своїми діями ускладнюють потенційно вибухонебезпечну ситуацію, яка склалася у прифронтовій зоні навколо громади Стрітення Господнього Донецької єпархії УПЦ Київського Патріархату.

У документі також наголошується, що судові рішення у справі приналежності громади ухвалюються на користь УПЦ (МП). 7-го вересня уже Апеляційний господарський суд Донецької області розгляне питання переходу релігійної громади до Київського Патріархату.

"На сьогодні є неофіційна інформація, що судове засідання вже «проплачене» на користь Московського Патріархату, а місцеве духовенство Горлівської єпархії МП під час своїх промов розповідає парафіянам про організацію захоплення нашого Стрітенського храму Московським Патріархатом відразу після суду" - йдеться в документі.

У зв'язку із ситуацією, яка склалася, громада Свято-Стрітенського храму через ЗМІ звернулася до правоохоронних органів України, Генеральної прокуратури, СБУ із закликом не допустити такого беззаконня, звернути увагу на корупційну діяльність у судах, захистити від свавілля єдину українську православну громаду в Костянтинівці.

"Ми рішуче налаштовані захищати свої права і не дозволимо сепаратистам і корупціонерам – чи у рясах, чи у суддівських мантіях, чи у чиновницьких костюмах – знущатися над нами, нашою православною вірою і патріотичними почуттями" - наголошується в заяві.

У заході взяли участь речник Київської Патріархії архиєпископ Євстратій (Зоря), настоятель Свято-Стрітенського храму протоєрей Костянтин Кузнєцов, голова парафіяльної ради та меценат будівництва храму Юрій Шапран, командир батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" "Філін", адвокат, експерт ГО "Регіональний центр прав людини" Сергій Заєць та представники релігійної громади Андрій Акулов і Марія Байрачна.

Довідка:

Свято-Стрітенська парафія перейшла до Донецької єпархії УПЦ КП 2015 року з дотриманням усіх норм чинного законодавства. Рішення про перехід було ухвалене на відповідних зборах громади, її статутні документи у встановленому порядку зареєстровані Донецькою обласною державною адміністрацією. За громадою УПЦ КП також закріплено ділянку і новозбудований храм. Причиною переходу громади, згідно із заявою, стало "розуміння злочинної ролі Московського Патріархату в окупації Криму і частини Донбасу, небажання далі бути центром пропагування «русского мира»".

Два роки триває судовий розгляд стосовно юридичної приналежності релігійної громади. Представники громади стверджують, що "фактично всі суди, які розглядали це питання, повністю ігнорували закон, факти, позицію громади, а судили не за законодавством України, а за нормами Московського Патріархату, мотивуючи свої рішення тим, що громада на своє рішення вийти з-під влади МП мала отримати дозвіл від Горлівської єпархії МП".

Під час останнього розгляду справи Вищим господарським судом України, повідомлення про час і дату розгляду справи надіслали таким чином, що представники громади отримали його о 14 годині в день самого засідання, яке розпочалося об 11:30. "Вважаємо, що це було зроблено навмисне, щоби мати можливість вирішити справу на користь Московського Патріархату і його спонсорів-покровителів", - наголошують парафіяни.

7-го вересня справу розгляне Апеляційний господарський суд Донецької області.