- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Вінниці поліція цілодобово охороняє кладовище через протести
4 вересня 2017, 09:21 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
З метою недопущення конфліктів між прихильниками та противниками забудови кладовища близько 100 працівників вінницької поліції щодня несуть службу у Сабарівському мікрорайоні Вінниці.
Про це повідомляє Zik з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.
За інформацією правоохоронців, 2 вересня комунальне підприємство розпочало будівельні роботи. На місці встановлений паркан, працює техніка.
29 серпня 2017 роки люди почали перешкоджати комунальному підприємству облаштовувати кладовище, через що виник конфлікт та бійка. Внаслідок сутичок у Вінниці постраждав журналіст.
Протестні акції щодо будівництва цвинтаря на Сабарові тривають з початку літа.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Громади УПЦ КП в Білій Церкві сприятимуть поверненню римо-католикам колишнього костелу | 4 вересня 2017, 16:01 | Земельні і мaйнові проблеми |
Попри нарікання на утиски, на Прикарпатті діє понад три десятки церков і монастирів УПЦ (МП) | 4 вересня 2017, 13:10 | УПЦ (МП) | |
Унікальну знахідну виявили у церкві на Тернопільщині | 4 вересня 2017, 12:43 | Історія, археологія |
У Південній Кореї Церква стурбована ядерною політикою півострова | 4 вересня 2017, 12:33 | Світові |
«У Криму утискають громаду УПЦ КП лише за її українську позицію», – УГКЦ | 4 вересня 2017, 12:03 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Останні коментарі
- 4 вересня 2017, 15:53
Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие |
- 4 вересня 2017, 15:37
Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!! |
- 4 вересня 2017, 13:39
Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця. |
- 4 вересня 2017, 13:33 |
- 3 вересня 2017, 16:39 |
Популярні статті місяця
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 4 вересня 2017, 15:53
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі