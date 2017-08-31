У Вінниці поліція цілодобово охороняє кладовище через протести

4 вересня 2017, 09:21 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

З метою недопущення конфліктів між прихильниками та противниками забудови кладовища близько 100 працівників вінницької поліції щодня несуть службу у Сабарівському мікрорайоні Вінниці.

Про це повідомляє Zik з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, 2 вересня комунальне підприємство розпочало будівельні роботи. На місці встановлений паркан, працює техніка.

29 серпня 2017 роки люди почали перешкоджати комунальному підприємству облаштовувати кладовище, через що виник конфлікт та бійка. Внаслідок сутичок у Вінниці постраждав журналіст.

Протестні акції щодо будівництва цвинтаря на Сабарові тривають з початку літа. 

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теги до статті:Кладовища
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    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:53

      Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:37

      Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!!

    • Orest | 4 вересня 2017, 13:39

      Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця.

    • enzian | 4 вересня 2017, 13:33

      І саме через проросійську позицію не чіпають "УПЦ МП".

    • enzian | 3 вересня 2017, 16:39

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