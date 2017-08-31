У Мінкульті обіцяють повідомити нову дату обрання директора «Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»

Друге засідання конкурсної комісії, на якому кандидати на посаду керівника Києво-Печерського заповідника повинні були презентувати своє бачення розвитку заповідника та на якому повинні були обрати нового директора, призначене на 30 серпня, не відбулося. Офіційна причина – відсутність кворуму, оскільки 4 з 9 членів комісії на засідання не прийшли. Громадські ж активісти та голова комісії стверджують, що є загроза прозорому призначенню нового директора.

Члени конкурсної комісії, котра займається добором кандидатури на посаду генерального директора «Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», закликали Міністерство культури забезпечити явку членів комісії, котрі не з'явилися на попереднє засідання, та надати приміщення для проведення засідання комісії 1 вересня.

У відповідь Мінкульт на своєму сайті оприлюднив офіційну заяву, в якій зазначено. Що чергове засідання конкурсної комісії відбудеться, але дата ще не визначена і буде оголошена згодом на сайті Міністерства.

«… переможця конкурсного добору на посаду директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника не визначено. Оскільки конкурс відбувся згідно вимог чинного законодавства , просимо зберігати спокій та не здійснювати тиск». – йдеться у заяві Мінкульту.

Водночас, за словами голови конкурсної комісії Олександра Федоренка під час прес-конференції в Укрінформі, причини неявки членів комісії невідомі: «Всі члени комісії погоджувалися з датою, і ця дата, і час визначалися за їхнім наполяганням. Друге, жоден із них не попередив секретаря комісії, що його не буде. Жоден із них, коли побачили, що вони відсутні, і телефонували кожному, оскільки всі контакти є в секретаря комісії, не взяв слухавку. І четвертий факт, ми сьогодні бачимо на сайті Міністерства культури інформацію не про те, що завтра відбудеться наступне засідання комісії, а про те, що додатково буде повідомлено про якийсь повторний конкурсний добір. Не зрозуміло, що це означає, оскільки закон не передбачає право Міністерства культури розпускати комісію. Тільки комісія може визначати, коли має бути засідання», - наголосив Федоренко.

Він підкреслює, що «сукупність усіх цих фактів дає можливість припускати, що відбувається щось незрозуміле».

«У нас склалася практика, що і міністерства, і державні компанії очолюють так звані виконуючі обов'язки. Сьогодні є інформація про те, що чинного директора «Лаври» (Любомира Михайлину - ред.) звільнили. Тобто з 5 вересня, коли в нього закінчується контракт, уже є наказ про його звільнення. Як юрист я розумію, що буде далі: комісію або будуть спробувати розпустити, або розтягти її роботу на невизначений термін. І таким чином 6 числа ми можемо отримати наказ, що якась людина призначена виконуючим обов'язки, і він буде працювати до безкінечності», - зазначив Федоренко.

Таким чином, наголосив він, якщо гендиректор заповідника буде обраний не за конкурсом, а буде призначена стороння особа поза конкурсом, «що буде далі відбуватися в заповіднику ніхто не може гарантувати».