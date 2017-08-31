- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Мінкульті обіцяють повідомити нову дату обрання директора «Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»
2 вересня 2017, 13:12 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
Друге засідання конкурсної комісії, на якому кандидати на посаду керівника Києво-Печерського заповідника повинні були презентувати своє бачення розвитку заповідника та на якому повинні були обрати нового директора, призначене на 30 серпня, не відбулося. Офіційна причина – відсутність кворуму, оскільки 4 з 9 членів комісії на засідання не прийшли. Громадські ж активісти та голова комісії стверджують, що є загроза прозорому призначенню нового директора.
Члени конкурсної комісії, котра займається добором кандидатури на посаду генерального директора «Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», закликали Міністерство культури забезпечити явку членів комісії, котрі не з'явилися на попереднє засідання, та надати приміщення для проведення засідання комісії 1 вересня.
У відповідь Мінкульт на своєму сайті оприлюднив офіційну заяву, в якій зазначено. Що чергове засідання конкурсної комісії відбудеться, але дата ще не визначена і буде оголошена згодом на сайті Міністерства.
«… переможця конкурсного добору на посаду директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника не визначено. Оскільки конкурс відбувся згідно вимог чинного законодавства , просимо зберігати спокій та не здійснювати тиск». – йдеться у заяві Мінкульту.
Водночас, за словами голови конкурсної комісії Олександра Федоренка під час прес-конференції в Укрінформі, причини неявки членів комісії невідомі: «Всі члени комісії погоджувалися з датою, і ця дата, і час визначалися за їхнім наполяганням. Друге, жоден із них не попередив секретаря комісії, що його не буде. Жоден із них, коли побачили, що вони відсутні, і телефонували кожному, оскільки всі контакти є в секретаря комісії, не взяв слухавку. І четвертий факт, ми сьогодні бачимо на сайті Міністерства культури інформацію не про те, що завтра відбудеться наступне засідання комісії, а про те, що додатково буде повідомлено про якийсь повторний конкурсний добір. Не зрозуміло, що це означає, оскільки закон не передбачає право Міністерства культури розпускати комісію. Тільки комісія може визначати, коли має бути засідання», - наголосив Федоренко.
Він підкреслює, що «сукупність усіх цих фактів дає можливість припускати, що відбувається щось незрозуміле».
«У нас склалася практика, що і міністерства, і державні компанії очолюють так звані виконуючі обов'язки. Сьогодні є інформація про те, що чинного директора «Лаври» (Любомира Михайлину - ред.) звільнили. Тобто з 5 вересня, коли в нього закінчується контракт, уже є наказ про його звільнення. Як юрист я розумію, що буде далі: комісію або будуть спробувати розпустити, або розтягти її роботу на невизначений термін. І таким чином 6 числа ми можемо отримати наказ, що якась людина призначена виконуючим обов'язки, і він буде працювати до безкінечності», - зазначив Федоренко.
Таким чином, наголосив він, якщо гендиректор заповідника буде обраний не за конкурсом, а буде призначена стороння особа поза конкурсом, «що буде далі відбуватися в заповіднику ніхто не може гарантувати».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Одеські волонтери проти призначення священика УПЦ капеланом у військовому шпиталі | 2 вересня 2017, 14:02 | Віра і зброя |
У Луцькій школі вчителі відмовились від квітів та закликали долучитися до будівництва храму у Волновасі | 2 вересня 2017, 13:34 | Благодійність, соціальне служіння |
У Мінкульті обіцяють повідомити нову дату обрання директора «Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника» | 2 вересня 2017, 13:12 | Протести і конфлікти |
Усіх охочих запрошують на міжнародну наукову конференцію до 400-ліття ЧСВВ | 2 вересня 2017, 11:58 | Конференції, семінари, дослідження
МЗС України вимагає від Росії припинити релігійні гоніння в Криму | 2 вересня 2017, 10:56 | Релігійна нетерпимість та вандалізм
Останні коментарі
- 2 вересня 2017, 11:45
по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают, Матфея 23:3 |
- 2 вересня 2017, 11:08
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови |
- 2 вересня 2017, 10:52
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не |
- 2 вересня 2017, 10:25 |
- 2 вересня 2017, 03:20
Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, Матфея 10:9. Вот к примеру одно из толкований слов Христа: Сегодня мы слушаем назидание, которое Господь дает Своим апостолам перед |
Популярні статті місяця
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 2 вересня 2017, 11:45
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
Коментарі