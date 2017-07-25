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В Івано-Франківську націоналісти пікетували церкву УМЦ (МП)
27 липня 2017, 09:51 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
В Івано-Франківську 26 липня відбулася мирна акція протесту “Ні Московському Патріархату”, організована “Свободою”, “Азовом” та “Правим сектором”.
Декілька десятків людей пройшли з Вічевого майдану до церкви Московського Патріархату на Чорновола, 6, за територію якого бореться міська влада.
Протестанти несли прапори, банери, кричали: “Геть московського попа”, “Російській церкві – ні”, “Слава Україні”. Біля будівлі протестанти говорили про те, що Церква Московського Патріархату – осередок Кремля, що територія на Чорновола, 6 – власність садочка, та вимагали перейти до Єдиної Української Церкви, передає Галка.
“Акція має на меті привернути увагу до підривної діяльності Російської Православної Церкви. Прикладом є те, що нещодавно “батюшка” відмовився відспівувати загиблого бійця. Церква є російським розвідувально-диверсійним центром, який не діє в національних інтересах, спекулюють на божому слові. Акція не має на меті вирішити все остаточно, але має на меті поінформувати суспільство”, – каже представник “Азова” Сергій Сивачук.
На час протесту ворота до церкви були зачинені, їх також захищали правоохоронці. Священики Московського Патріархату дивилися на все через вікно. На огорожу активісти наклеїли банери. Охороняли мирний протест близько двох десятків правоохоронців.
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- 27 липня 2017, 09:58
Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти |
- 27 липня 2017, 09:19
Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і |
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