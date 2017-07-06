Харківські активісти не дозволили УПЦ (МП) будувати храм на дитячому майданчику

6 липня 2017, 11:59 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Харкові на Салтівці стався скандал, пов’язаний з будівництвом храму Московського Патріархату. Про це повідомляє прес-служба Харьківського осередку ВГО “Сокіл” на сторінці в Facebook, передають Патріоти України.

Церкву планували побудувати на дитячому майданчику біля школи №166. Кілька днів тому там встановили дерев’янну надбудову і цілу добу біля неї перебували парафіяни.

“Дозвільних документів, як виявилось, вони не мали, а почали забудову самовільно, брешучи при тому про те, що дозволи є”, – йдеться у повідомленні.

Представники націоналістичних організацій разом з місцевою громадою розібрали споруду, а на її місці посадили дерева.

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теги до статті:Земельно-майнові конфлікти,УПЦ (МП) на Харківщині
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    Останні коментарі

    • Halo | 6 липня 2017, 15:26

      Ця вимога принижує хрест, (та й сакральну символіку інших релігій), бо ставить їх в одну категорію із символом розбещення. Щодо соцмереж, то рекомендацію, як з ними поводитися, на мою думку, дав вже

    • enzian | 6 липня 2017, 11:28

      Без брехні та лицемірства існування "УПЦ МП" просто не є можливим.

    • enzian | 6 липня 2017, 11:27

      Далі треба повиносити причандалля, зняти вивіску і передати приміщення Верховній Раді для її потреб. Не завадило б ще прибрати москвославний МАФ біля фундаментів Десятинної церкви.

    • S.Melnyk | 5 липня 2017, 17:26

      А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити.

    • Aquinatus | 5 липня 2017, 11:08

      В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие

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