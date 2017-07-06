Харківські активісти не дозволили УПЦ (МП) будувати храм на дитячому майданчику

У Харкові на Салтівці стався скандал, пов’язаний з будівництвом храму Московського Патріархату. Про це повідомляє прес-служба Харьківського осередку ВГО “Сокіл” на сторінці в Facebook, передають Патріоти України.

Церкву планували побудувати на дитячому майданчику біля школи №166. Кілька днів тому там встановили дерев’янну надбудову і цілу добу біля неї перебували парафіяни.

“Дозвільних документів, як виявилось, вони не мали, а почали забудову самовільно, брешучи при тому про те, що дозволи є”, – йдеться у повідомленні.

Представники націоналістичних організацій разом з місцевою громадою розібрали споруду, а на її місці посадили дерева.