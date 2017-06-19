Після маршу ЛГБТ-спільноти у Києві протестанти провели "дезинфекцію" вулиць

20 червня 2017, 11:02 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

У неділю, 18 червня, навпроти червоного корпусу Національного університету ім. Тараса Шевченка зібралися мітингувальники проти проведення ЛГБТ-спільнотою так званого маршу рівності. Провідним організатором протесту став рух "Любов проти гомосексуалізму", що об'єднує в основному християн з протестантських деномінацій., повідомляє портал "Релігія в Україні" .

У мікрофони протестанти проголошували свою позицію на захист традиційних сімейних цінностей. По всій Володимирській вулиці, де збиралися учасники акції протесту і учасники ходи ЛГБТ, роздавали брошури «В Україні вирізають сім'ю» і «ЛГБТ-розшифровка».

Хода планувалася від вулиці Хмельницького по Володимирській, повз червоний корпус університету і до станції метро Льва Толстого. Мітингуючі проти ЛГБТ перекрили вулицю Володимирську, щоб по ній не пройшли опоненти. В результаті організатори ЛГБТ-ходи вирішили змінити маршрут – пішли по паралельній вузькій вулиці Терещенківській. Частиною ходи стали напівголі і танцюючі трансвестити.

"Вперше за всі роки киянам вдалося зламати спочатку запланований маршрут так званого «маршу рівності» в Києві", – йдеться на сайті руху "Любов проти гомосексуалізму".

"Це наша перемога, – сказав Андрій Озеруга, учасник акції. – ЛГБТ-ідеологи не посміли йти біля центрального корпусу національного університету, пам'ятника Тарасу Шевченку, і по вулиці хрестителя Київської Русі – князя Володимира".

У той же час, близько тисячі бійців спецразделенія поліції і Нацгвардії оточили активістів-протестантів в тісному кільці, щоб вони не змогли переміститися на Терещенківську вулицю і заблокувати марш і там. Протестанти потрапили в пастку. Коли вони спробували вийти з оточення поліцейських, то отримали удари кийками від поліції на конях, повідомляє сайт руху "Любов проти гомосексуалізму".

"Про яку рівність можна говорити, якщо гомосексуалістів захищають і супроводжують, а всім іншим, що вийшли на мирну акцію, обмежують свободу пересування, тримають в замку і не дозволяють вийти навіть в туалет або випити води. Складається враження, що Україна – не для сімей, а для людей пороку і розпусти ", – прокоментував ситуацію Руслан Кухарчук, засновник руху" Любов проти гомосексуалізму ", один з учасників акції.

Після ЛГБТ-ходи протестанти провели на вулицях "дезинфекцію" – вони пройшли шляхом проходження маршу і вмили вулиці з вигуками: "Змиваємо заразу і інфекцію з вулиць Києва!".

За словами протестантів, вони "мають намір протистояти гомодиктатурі в Україні, і якщо уряд буде і далі підтримувати такі гомозаходи доведеться стати більш рішучими".

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теги до статті:Гей-парад,Рух рух "Любов проти гомосексуалізму"
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    Останні коментарі

    • Грицько | 20 червня 2017, 11:32

      а я знав , що так буде, і 99% моїх одновірців теж, а також і багпто представників протестантів. тому нас ніхто не кинув і не обманув. ясно що на майдан ходили одні педики.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

      Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

      ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

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