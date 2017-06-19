Після маршу ЛГБТ-спільноти у Києві протестанти провели "дезинфекцію" вулиць

У неділю, 18 червня, навпроти червоного корпусу Національного університету ім. Тараса Шевченка зібралися мітингувальники проти проведення ЛГБТ-спільнотою так званого маршу рівності. Провідним організатором протесту став рух "Любов проти гомосексуалізму", що об'єднує в основному християн з протестантських деномінацій., повідомляє портал "Релігія в Україні" .

У мікрофони протестанти проголошували свою позицію на захист традиційних сімейних цінностей. По всій Володимирській вулиці, де збиралися учасники акції протесту і учасники ходи ЛГБТ, роздавали брошури «В Україні вирізають сім'ю» і «ЛГБТ-розшифровка».

Хода планувалася від вулиці Хмельницького по Володимирській, повз червоний корпус університету і до станції метро Льва Толстого. Мітингуючі проти ЛГБТ перекрили вулицю Володимирську, щоб по ній не пройшли опоненти. В результаті організатори ЛГБТ-ходи вирішили змінити маршрут – пішли по паралельній вузькій вулиці Терещенківській. Частиною ходи стали напівголі і танцюючі трансвестити.

"Вперше за всі роки киянам вдалося зламати спочатку запланований маршрут так званого «маршу рівності» в Києві", – йдеться на сайті руху "Любов проти гомосексуалізму".

"Це наша перемога, – сказав Андрій Озеруга, учасник акції. – ЛГБТ-ідеологи не посміли йти біля центрального корпусу національного університету, пам'ятника Тарасу Шевченку, і по вулиці хрестителя Київської Русі – князя Володимира".

У той же час, близько тисячі бійців спецразделенія поліції і Нацгвардії оточили активістів-протестантів в тісному кільці, щоб вони не змогли переміститися на Терещенківську вулицю і заблокувати марш і там. Протестанти потрапили в пастку. Коли вони спробували вийти з оточення поліцейських, то отримали удари кийками від поліції на конях, повідомляє сайт руху "Любов проти гомосексуалізму".

"Про яку рівність можна говорити, якщо гомосексуалістів захищають і супроводжують, а всім іншим, що вийшли на мирну акцію, обмежують свободу пересування, тримають в замку і не дозволяють вийти навіть в туалет або випити води. Складається враження, що Україна – не для сімей, а для людей пороку і розпусти ", – прокоментував ситуацію Руслан Кухарчук, засновник руху" Любов проти гомосексуалізму ", один з учасників акції.

Після ЛГБТ-ходи протестанти провели на вулицях "дезинфекцію" – вони пройшли шляхом проходження маршу і вмили вулиці з вигуками: "Змиваємо заразу і інфекцію з вулиць Києва!".

За словами протестантів, вони "мають намір протистояти гомодиктатурі в Україні, і якщо уряд буде і далі підтримувати такі гомозаходи доведеться стати більш рішучими".