- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УПЦ (МП) нарахувала 10 тисяч своїх вірян під парламентом, журналісти — 1-3 тисячі
18 травня 2017, 18:42 | Протести і конфлікти | 0 | | Код для блогу | |
18 травня на площі перед Верховною Радою України зібралися віряни УПЦ (МП), які молитовно протестували проти прийняття депутатами законопроектів № 4128 та 4511, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
Журналісти, які опинилися на місці події, нарахували від одної до кількох тисяч учасників заходу. Зокрема, УНН о 10 ранку повідомляє, що на площі "стоять більше тисячі людей". Інтерфакс-Україна називає таку ж цифру: "Загалом на площі перебувають понад тисячу вірян і служителів Церкви. В акції, зокрема, беруть участь представники Запорізької та Кіровоградської єпархій УПЦ (МП)".
Кореспондент "Громадського" пише, що в акції "беруть участь кілька тисяч людей". З цим погоджується кореспондент BBC: "До парламенту прийшли кілька тисяч людей".
Найбільші показники відвідування заходу оприлюднила сама УПЦ. "У день розгляду законопроектів 4128 та 4511 близько десяти тисяч віруючих звершують молитовне стояння під стінами ВРУ", - пише її сайт.
Нагадаємо, що в 2016 році дані про кількість учасників хресного ходу УПЦ в Києві різнилися в 7 разів.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Парламент не розглянув церковні законопроекти | 18 травня 2017, 19:11 | Законодавство
Порошенко: Я впевнений у деокупації Криму – країну-злодія примусять повернути вкрадене | 18 травня 2017, 18:55 | Національно-релігійні питання
УПЦ (МП) нарахувала 10 тисяч своїх вірян під парламентом, журналісти — 1-3 тисячі | 18 травня 2017, 18:42 | Протести і конфлікти
Настоятель Унівської лаври готується до Кубка світу із паверліфтингу | 18 травня 2017, 15:14 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя
Чергова громада на Тернопільщині покинула УПЦ (МП) | 18 травня 2017, 13:48 | Міжцерковні стосунки
Останні коментарі
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими
Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому