УПЦ (МП) нарахувала 10 тисяч своїх вірян під парламентом, журналісти — 1-3 тисячі

18 травня на площі перед Верховною Радою України зібралися віряни УПЦ (МП), які молитовно протестували проти прийняття депутатами законопроектів № 4128 та 4511, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

Журналісти, які опинилися на місці події, нарахували від одної до кількох тисяч учасників заходу. Зокрема, УНН о 10 ранку повідомляє, що на площі "стоять більше тисячі людей". Інтерфакс-Україна називає таку ж цифру: "Загалом на площі перебувають понад тисячу вірян і служителів Церкви. В акції, зокрема, беруть участь представники Запорізької та Кіровоградської єпархій УПЦ (МП)".



Кореспондент "Громадського" пише, що в акції "беруть участь кілька тисяч людей". З цим погоджується кореспондент BBC: "До парламенту прийшли кілька тисяч людей".



Найбільші показники відвідування заходу оприлюднила сама УПЦ. "У день розгляду законопроектів 4128 та 4511 близько десяти тисяч віруючих звершують молитовне стояння під стінами ВРУ", - пише її сайт.

Нагадаємо, що в 2016 році дані про кількість учасників хресного ходу УПЦ в Києві різнилися в 7 разів.