УПЦ (МП) нарахувала 10 тисяч своїх вірян під парламентом, журналісти — 1-3 тисячі

18 травня 2017, 18:42 | Протести і конфлікти | 0 |   | Код для блогу |  | 

18 травня на площі перед Верховною Радою України зібралися віряни УПЦ (МП), які молитовно протестували проти прийняття депутатами законопроектів № 4128 та 4511, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

Журналісти, які опинилися на місці події, нарахували від одної до кількох тисяч учасників заходу. Зокрема, УНН о 10 ранку повідомляє, що на площі "стоять більше тисячі людей". Інтерфакс-Україна називає таку ж цифру: "Загалом на площі перебувають понад тисячу вірян і служителів Церкви. В акції, зокрема, беруть участь представники Запорізької та Кіровоградської єпархій УПЦ (МП)".

Кореспондент "Громадського" пише, що в акції "беруть участь кілька тисяч людей". З цим погоджується кореспондент BBC: "До парламенту прийшли кілька тисяч людей". 

Найбільші показники відвідування заходу оприлюднила сама УПЦ. "У день розгляду законопроектів 4128 та 4511 близько десяти тисяч віруючих звершують молитовне стояння під стінами ВРУ", - пише її сайт. 

Нагадаємо, що в 2016 році дані про кількість учасників хресного ходу УПЦ в Києві різнилися в 7 разів.

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теги до статті:ВРУ,Законодавство,Релігійне законодавство,УПЦ (МП)
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Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

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